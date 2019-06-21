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Hristofyas’ın durumu çok kritik

Hristofyas’ın durumu çok kritik

Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Christina Yiannaki Kıbrıslı Rum eski liderlerden Dimitris Hristofyas’ın durumunun tedavi edilemez olduğunu söyledi

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Kıbrıslı Rum eski liderlerden Dimitris Hristofyas’ın durumunun son derece kritik olduğu belirtildi.

Dialogos habere konuşan doktoru Dr Michalis Mina, Hristofyas’ın ciğerlerinde meydana gelen hasarın tedavi edilemez olduğunu ve solunum cihazına bağlı tutulduğunu açıkladı.

Mina, bundan sonraki süreçte, Hristofyas’ın nefes darlığı, stres ve ağrısını azaltmak dışında bir tedavinin mümkün olmadığını aktardı.

Sigmalive’a bilgi veren Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Christina Yiannaki ise Hristofyas’ın durumunun tedavi edilemez olduğunu doğruladı.

Yiannaki, Perşembe günü eski Kıbrıslı Rum liderin durumunu değerlendirmek için sağlık kurulunun toplandığını ve çok kritik olan durumunun tedavi edilemez olduğu kararına varıldığını söyledi.

72 yaşındaki Hristofyas, 20 Mayıs günü akut solunum problemleriyle Lefkoşa Genel Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi’ne yatırılmıştı.

 

 

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