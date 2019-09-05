Hristodoulides: Daha az iyimserim

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasında bu sabah Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmenin saat 12.30’da sona erdiği belirtildi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Lute ile Anastasiadis arasındaki görüşme planlandığı saatten daha önce başlarken, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrasında Lute’un herhangi bir açıklama yapmadan Başkanlık Sarayı’ndan ayrıldığı da ifade edildi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, referans şartlarında uzlaşma sağlanmasına ilişkin çabaların devam edeceğini belirtti.

Prodromu, Anastasiadis ile Lute arasında yarın için bir görüşmenin belirlenmediğini ifade ederken yeni bir (yarın) görüşme yapılmasını da ihtimal dışı bırakmadı.

Prodromu, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin başlamasına olanak tanıyacak referans şartları üzerinde anlaşmaya varılması konusunda iyi niyete sahip olduğunu söyledi.

Hristodoulides olumsuz konuştu

Öte yandan Kıbrıs radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Nicos Hristodoulides, Lute’un başarısız olabileceği ihtimalini de göz ardı etmemek gerektiğini, tüm ihtimallerin mümkün olduğunu söyledi.

Hristodoulides, “Pazartesi günü, bugün olduğumdan daha iyimserdim” dedi.