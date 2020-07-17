HP’den ‘omuz omuza’ pozu!

İmar Planı krizi ile boğuşan UBP- HP Hükümeti, sosyal medyada karşılıklı paylaşımlarla atışıyor. UBP MYK Üyesi Özer Kanlı’nın emirname-imar planı kriziyle ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a sert sözlerle yüklenmesinin ardından yanıt Özersay’dan geldi.

Başbakan Yardımcısı Özersay, Ayşegül Baybars ve Tolga Atakan’la birlikte olduğu bir fotoğrafı “Alnımız açık, duruşumuz belli. Omuz omuza durup toplum yararı için mücadeleye, çalışmaya #devam edeceğiz” notuyla paylaştı.

#gündemayrıntı