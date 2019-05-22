HP’den bir istifa daha

Lefkoşa Türk Belediyesi Halkın Partisi Meclis Üyesi Umut Öksüz, Halkın Partisi'ndeki aktif siyasi hayatını sonlandırdığını, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyeliğini bugünden sonra bağımsız olarak sürdüreceği sosyal medya hesabından duyurdu.

Dün akşam UBP ile koalisyona ‘evet’ kararı çıkmasının ardından Lefkoşa HP Meclis Üyesi Umut Öksüz de sosyal medya hesabından yayınlandığı açıklamayla partideki aktif siyasi hayatını sonlandırdığını duyurdu.

Öksüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İdeallerine sahip, aktif bir Kıbrıs genci olarak üyesi olduğum Halkın Partisi'nin her geçen gün başlangıçta umut ettiği ideallerinden uzaklaştığını üzülerek gördüğümden dolayı, yakın çevrem ve ailem ile birlikte almış olduğum karar doğrultusunda Halkın Partisi'ndeki aktif siyasi hayatımı sonlandırdığımı bildirmek isterim.

Böylece 2018 yerel seçimlerinde Başkent Lefkoşa seçmeni tarafından taktir edilen Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyeliğimi bugün itibari ile bağımsız olarak sürdüreceğimi belirtmek isterim.

Bugüne kadar bana destek veren büyüklerim, arkadaşlarım, ailem, yakın çevrem ve dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Dr. Ecz. Umut ÖKSÜZ”