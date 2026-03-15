Pegasus uçağı teknik yaşanan sorun nedeniyle Antalya'ya geri döndü

Pegasus Airlines’e ait ve Türkiye saatiyle 07.15’te Antalya Havaalanı'ndan kalkış yapan bir uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle Ercan Havaalanı’na iniş yapamadan geri döndü.

YENİDÜZEN’e konu hakkında bilgi veren Sivil Havacılık Müdür Vekili Aşkın Meşeli, uçağın GPS sisteminde bir sıkıntı yaşandığını belirterek, Antalya’ya geri döndüğünü söyledi.

Uçağın havada bir tur attıktan birlikte Antalya'ya dönüş yaptığını aktaran Meşeli, herhangi bir sorun olmadığının altını çizdi.

Antalya dönüş yapılmasıyla birlikte bir süre beklemede kalan yolcuların adaya dönüş yapmak yeniden uçağa alındığı öğrenildi.