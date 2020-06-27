Hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Lefkoşa Göçmenköy'de Jafra isimli restorandan 55 İnç Lcd televizyon çalınması olayında zanlı olarak görülen W.A.M.(E-22), tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Nisan ayı içerisinde meydana geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.