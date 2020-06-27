Hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Lefkoşa Göçmenköy'de Jafra isimli restorandan 55 İnç Lcd televizyon çalınması olayında zanlı olarak görülen W.A.M.(E-22), tutuklandı.
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Lefkoşa Göçmenköy'de Jafra isimli restorandan 55 İnç Lcd televizyon çalınması olayında zanlı olarak görülen W.A.M.(E-22), tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Nisan ayı içerisinde meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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