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Hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Lefkoşa Göçmenköy'de Jafra isimli restorandan 55 İnç Lcd televizyon çalınması olayında zanlı olarak görülen W.A.M.(E-22), tutuklandı. 

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Lefkoşa Göçmenköy'de Jafra isimli restorandan 55 İnç Lcd televizyon çalınması olayında zanlı olarak görülen W.A.M.(E-22), tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Nisan ayı içerisinde meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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