“Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekir”

Dila ŞİMŞEK

Özel eğitim öğretmeni Hatice Azizoğlu, mesleği seçişini ve tecrübesini anlatıyor…

“Aslında herkes bir engelli olma adayıdır” diyen Azizoğlu, insanların empati yapmasına dikkat çekerken, bencil olmamaları gerektiğine vurgu yapıyor.

“Ailem başta karşı çıkmıştı, bu mesleğin uzun vadede yapılmasının zor olduğunu söylemişlerdi”

Bir senedir özel eğitim öğretmenliği yapan Azizoğlu, “Lisede bir meslek testi yapmıştık. Sonucunda ise aklımdakilerin tam aksine, özel eğitim öğretmenliği yapabileceğim çıkmıştı. Bunun üzerine düşünmeye başladım ve araştırma yaptım. Zihinsel Engelliler öğretmenliğini araştırmaya başladım. Bunun üzerine fikrimi değiştirdim. Ailem başta karşı çıkmıştı, uzun vadede yapılmasının zor olduğunu söylemişlerdi” diyor.

“Sınıfımda engelli bir çocuk vardı. Tek başına oturuyordu, çünkü diğer çocukların ailesi, onunla oturmalarına izin vermemişti…”

İlkokul üçüncü sınıftayken okul değiştirdiğini söyleyen Azizoğlu, yeni okulundaki arkadaşlarıyla uyum sıkıntısı yaşadığını kaydediyor. “Kolayca arkadaş edinememiştim. O dönemde, sınıfımda engelli bir çocuk vardı. Tek başına oturuyordu, çünkü diğer çocukların ailesi, onunla oturmalarına izin vermemişti. Ben onunla oturmak istedim, öğretmenime söyledim. Öğretmenim de arayıp anneme sordu, ‘sorun olur mu’ dedi… Annem kabul edince onunla yan yana oturmaya başladım, arkadaşlığımız böyle başladı” diye anlatıyor.

“Yıllarca kaybettiğim arkadaşımı staj yaparken buldum”

Okulu bitirdikten sonra, yıllarca o arkadaşını aradığını ama lise sona kadar bulamadığını dile getiriyor. “Lise son sınıftayken, annem mesleği daha yakından tanıyabilmem için staj yapmamı önermişti. Zaten üniversiteden mezun olana kadar da gönüllü stajyerlik yaptım. Bu sayede, gittiğim bir kurumda o arkadaşımı yeniden buldum. Onun eğitimine hem yardım ettim hem gözlemledim. Bu sayede mesleğe tamamen karar verdim” şeklinde konuşuyor.

Azizoğlu, “Mesleğime başladığımda pek zorluk yaşamadım. Tabii birçok farklı tanıyı da öğrenmek bana farklı bir tecrübe kattı. Gün aşırı bir şeyler öğrenmek gerekiyor bu meslekte” diyor.

“Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekir”

Azizoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: Özel eğitim gerektiren çocuklar her zaman zihinsel engelli değil. Normal gelişen çocukların bu eğitimi almasında da bir zarar yoktur, aksine çok şey katar, empati kazanmasını sağlar. Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekir. Bencillikle yaşamamalıyız…”