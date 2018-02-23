"HER ALANDA DENETİM"

Başbakan Tufan Erhürman basını bilgilendirdi… Erhürman, Başbakanlık olarak her hafta basını bilgilendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirmesi için bunu önemsediklerini ifade etti.

Öncelikle Kıbrıs Sorunu ile başlayan Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştük, bundan böyle her hafta görüşmemiz olacak. Ayda bir de Sayın Cumhurbaşkanı dört parti lideri ile görüşecek.

BM görevlisi şu anki durumun tespiti ile ilgili adaya gelecek, ondan sonra ne olacağını göreceğiz".

Hidrokarbon arama konusu…

“Şu andaki çalışmalara Kıbrıs Türk idaresinin katılmamasını hiçbir gerekçe haklı çıkarmaz. Bir fon oluşturulsa bile Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türkler bu noktada elde edecek gelirden sadece pay alacak değil, bu konuyu yönetecek unsurlardan biridir.

Bu konudaki karar verme süreçlerinde aktif rol alacak taraflardan birdir. Doğru çözüm bu konuda bir komite oluşturulması ve komitenin çalışmalarını 2 asli unsurun görüşleri ile birlikte yürütmesidir.

Biz Hükümet olarak Dışişleri Bakanımızı görevlendirdik ve sürece müdahil olduk. Bundan sonra da müdahil olmaya devam edeceğiz. Ve bu çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüteceğiz."

Bütçe…

"Bütçe ile ilgili çalışmalar tamamlandı, Meclis’e sevk edildi. Önce komitede görüşülecek. Umarım komite görüşmeleri gereksiz uzamaz. Çünkü bu bütçenin ana omurgası UBP-DP döneminde ortaya çıktı. Bu nedenle muhalefet nezdinde komitedeki çalışmaların çok uzamaması beklenir.

Denk bütçe olarak çalışıldı. 83 milyonluk bir artış var şu anda. Bu artıştaki esas sebep Devlet Planlama Örgütü’nün tahmininde önemi bir sapma ortaya çıkmasıdır. Tüfe 5,1 öngörülürken, 7 çıkmıştır. Revizenin de o şekilde gerçekleştirilmesi 65 milyon fark yarattı.

Geriye kalan artış yeni Hükümet olarak revize sırasında koyduğumuz yeni projelerdir. 6 Milyon da yedek ödenek konmuştur.

Yorgancıoğlu Hükümeti’nden itibaren BRTK karşısındaki arazi park projesi için ayrılmıştı, o dönemde başvuru yapılmıştı. O çalışma ortaya çıktı. 26 Ocak 2017’de Çalıştay da sonuçlandı ama hiçbir şey yapılmadı bu konuda. Bu konuyla ilgili 1 Milyon TL’lik bir ödenek kondu.

Proje yarışması açılması ve hızla tamamlanması planı var. Lefkoşa’da böyle bir parka ihtiyaç var.

İstatistik Kurumu’nun kurulması ile ilgili bir önceki Hükümet döneminde de girişim yapılmıştı. Kurulacak. Nüfus sayımına da ihtiyaç var. Özellikle belediyeler için nüfus sayımı çok önemli. Bu nedenle de 5 buçuk milyonluk ödenek kondu.

1 milyon da Mustafa Çelik Kapalı Spor Salonu için… Alevi Kültür Merkezi için de bütçeye 3 milyon TL kondu. Geriye kalanlar da küçük küçük yatırımlardır."

Denetim, soruşturma....

"Yeni müşavir yaratacak atama yapmama adına kararlılığımızı sürdürüyoruz. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nda da bu nedenle bekleme bir bekleme var.

Daha önceki dönemlere ait hukuksuzluk, usulsüzlükler bunların tamamlanması ile araştırılacak. Özel soruşturmacı atama yoluna da gidilecek.

Hukuka aykırı işlemler için her bakanlığa talimat verildi. Her bakanlık kendi bünyesindeki hukuka aykırılıklarla ilgili denetimler başladı. Oradan çıkan sonuçlara göre vatandaşlıklarla ilgili sorun varsa Bakanlar Kurulu iptalleri yapacak."

Belediyeler…

"Belediyeler Reformu bu dönemde yapılacak. Kararlıyız yapılmadığı müddetçe belediyelerimizin bir çoğunun sürdürülebilir kılınması mümkün değildir. Somut örneğini Yenierenköy’de görüyoruz.

Şu anda orada iki önemli sorun var. Beledi hizmetler sürdürülemiyor, personel ödenemiyor. İki bacaklı çözüm çalışması sürdürüyoruz.

Yenierenköy Belediyesi ile ilgili belki de Belediyeler Reformu hayata geçirilmeden orasının pilot bölge seçilmesi için çalışma başlattık".

Sağlık…

"Hemşirelere ilişkin bir Yasa Tasarısı geçirdik. Çok ciddi bir sayı artımı olanağı sağladık. Açıktan yapmadık bunu…

Bir düğmeye daha batık yıllardır konuşulan ama bir türlü çözümü bulunmayan fazla mesailer… Gümrük, polis ve sağlık alanında yoğunlaşıyor… Bu 3 alanda insan kaynakları çalışması yapacağız. Vardiya dahil her türlü tedbiri alacağız. Sadece bu 3 alanda tedbir alsak geriye kalan ek mesailer %10’a tekabül eder."

Atamalar…

"Şu anda yapılan atamaların hepsi, aynen hükümet programında söylendiği gibi, müşavir hakkı elde edemeyecek, yerine atanacak kişi de öyle…

Dışarıdan gelenler zaten müşavir olmuyor… Şu ana kadar hiçbir atama yeni müşavir yaratmadı, yasa çıkana kadar da yaratmayacak. Bizim derdimiz halihazırda müşavir pozisyonundaki arkadaşları çalışır duruma getirmek. Yasa çalışması da tamamlandı. Teknik Kurul’dan geçmesi lazım, Bütçe biter bitmez yasallaşacak."

Cezaevi…

"Şu anda 271 kişilik kapasitesi var. Ben ziyaret ettiğimde 540 kişi vardı. Bu korkunç bir şeydir. Oradaki insanlar zor koşullarda barınıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefi var yeni cezaevinin. Şu an 196 gardiyan görev yapıyor. İnsan kaynakları çalışması yapılacak, ondan sonra gerekli sayı değerlendirilecek.

21 yaş altında 34 kişi var…

İçerde olan arkadaşların 3’te 1’i uyuşturucu ile ilgili içerde ve bunun çok büyük oranı da tasarruftan içerde. Bunlar suçlu olmaktan da önce bağımlı kategorisinde değerlendirmemiz lazım. Rehabilitasyon merkezi hedefimiz var. Kalkanlı’da bir bina var… Bu binanın rehabilite merkezi olarak düzenlenmesi için girişim başlatıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı hızla hayata geçirilecek, sivil affı konusuna öncelik verilmesi talimatı da verdim arkadaşlarıma ve polisin bu konularda ihtiyaç duyduğu yasal için de hazırlık için talimat verdim. Risk altındaki çocuklarımız için önleyici çalışmalar da başlayacak.

Cezaevi Danışma Kurulu’nun oluşturulmasını da bu haftaki Bakanlar Kurulu gündemine koydum. Çok ciddi iddialar var. Araştırılması için gerekli talimatı verdi."

Bet Ofisleri…

"Bet Ofis İşletmecileri ile görüştüm. 5 şirket müşterek bahis alanında faaliyet gösteriyor. 51 Müşterek bahis evi var. 650 personel çalışıyor. Bir de merkezleri var. Bin civarında bu sektörde çalışan personel olduğunu söylememiz mümkün.

6 milyon750 milyon Euro gelir Spor Fonu’na aktarılıyor ve 4 milyon civarı stopaj ve vergiler alınıyor.

Yapacağımız denetimlerde kurallara uymayanlar anında kapatılacak. Denetimlere başlamadan işletmecilerle görüştüm ve onlara size önceden bilgi vermek istedim. Denetimleri sıkı yapacağız ve kapatmaktan imtina etmeyeceğiz dedim.

Kendileri ile yaptığımız görüşmede bu dönemde sayıların azaltılması için de hemfikir olduk. 51 olan sayının 40’lara indirilmesinde fikir birliğine vardık. Ben dahil bir bet ofis içine girip oralarda ne olduğunu göreceğim.

Sanal Betle ilgili de yasal çalışma başlatılması için talimat verildi. Korsanla ilgili çalışmalara da hız verildi.

Casinolara çok sayıda Kıbrıslı Türk vatandaşlarını da girişi var. Oralarda da çok ciddi denetimlerin başlayacağını buradan açıklamak isterim. Kesinlikle Kıbrıslı Türklerin casinolara girişine izin verilmeyecek."

Kiralık Araç plakaları…

"Kiralık araç plakaları ile ilgili düzenleme ilgililerle görüşülüp yapıldı. Yasaya aykırı tüzükle bu insanlara dünya kadar para ödetilmişti. Şimdi biz yasayla yasaya uygun hale getiriyoruz ama aynı zamanda kendilerinin de talebi olan doğru uygulamaya geçiriyoruz."

Taşkent Kooperatifi…

"Polis devrede, rapor da tamamlandı bu sabah elime ulaştı."

YÖDAK…

"Denetim ve kalite kontrol yapacak Yasa Taslağı biz iletin harekete geçelim dedim. İkincisi bina…"

SORULAR

Erhürman, bugünkü basın toplantısında soruları yanıtladı.

Başkan vekili ve belediye meclisi üyeleri istifa eden, anahtarı İçişleri Bakanlığı’na devredilen Yenirenköy Belediyesi konusunda da sorular yöneltilen Başbakan, “Belediyeyle ilgili çalışma başlatıldı. Personel sayısının bu kadar artmasında kim sorumluysa ondan hesabı sorulacak” dedi.

“GÜNDEMİMİZDE 3 BİNA VAR…”

Basın toplantısındaki bir soru üzerine Başbakan, devlet tiyatrolarının yanan binasının, belediyenin arkasında sergi salonlarını da içeren binanın ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için binanın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Erhürman, bunların projelendirmesi konusundaki talimatların verildiğini kaydetti.

Erhürman, bu hafta içinde birkaç müzeyle ilgili girişimleri olduğunu söyleyerek, bu konuda gelişme olduğu zaman açıklama yapacağını dile getirdi.

“İLK DEFA VATANDAŞ OLANLAR ÖNLERİNDEKİ İLK SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAK”

Vatandaşlık konusundaki soruları da yanıtlayan Erhürman şunları aktardı:

“Hükümet programında da açıkça yazdığı gibi ‘Bakanlar Kurulu tarafından vatandaş yapılması zorunlu görünenler vatandaş yapılır’ hükmü kalkacak. İstisnai vatandaşlığın ikinci türü olan spor, kültür, ekonomi gibi konularda yararlı hizmetleri bulunanlarla ilgili konu ayrıntılı kriterlere bağlanacak. İlk defa vatandaş olanlar önlerindeki ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu konularda 4 partinin hemfikirliği var. Bu çalışmanın başlatılması için düğmeye basmadık. Özellikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzey kamu görevlisi açısından henüz ihtiyaç giderilmedi. ”

“POLİSLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİ GKK KOMUTANIYLA PAYLAŞTIM. POLİS GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞMEMİ BU HAFTA…”

Polisin sivile bağlanması ve 22 Ocak olaylarıyla ilgili aranan 9 kişi hakkındaki sorulara yönelik Başbakan şunları söyledi:

“CTP olarak bizim görüşümüz polisin sivile bağlanmasıdır. Ama koalisyonda bu konuda bir hemfikirlik yok. O yüzden konu hükümet programının bir parçası değildir. Başbakan olarak polisle ilgili siyaseten sorumlu olan kişiyim. İlk hafta GKK ve KTBK komutanları ile görüştüm. Polisle ilgili görüşlerimi GKK Komutanıyla paylaştım. Polis Genel Müdürü ile görüşmemi bu haftaya bıraktım. 9 kişi konusu gündemde. Ben sadece bu konuyla ilgili değil, başka konularla ilgili de bilgi alma ihtiyacı içindeyim.

Mesela uyuşturucu konusunda neden belli bir gramın üstünde bir tutuklama yapamıyoruz, bu konudaki sıkıntılar nelerdir? Neden sadece kullanıcılara ulaşabiliyoruz ama daha üst düzeye ulaşamıyoruz? Bunları gidermek için teknik ihtiyaç mı var, personel ihtiyacı mı var? Bunları nasıl kapatacağız? Ülkede başka konularda istihbarat açığı var mı? Birtakım şeyleri haber alıyor ve gerekli girişimleri yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Bütün bunları konuşacağız ve sizlere bu konularda bilgi aktaracağım.”

“VATANDAŞLIK DA İDARİ BİR İŞLEM…”

Yurttaşlık konusunda başka bir soruyu yanıtlayan ve bu konuda hukuki bilgi veren Başbakan, yurttaşlığın idari işlem olduğunu, idari işlemlerin ağır bir hukuki sakatlık veya hile içermediği durumlarda 75 gün içinde geri alınabileceğini, vatandaşlıkların da bu hukuki çerçevede değerlendireceğini söyledi.

“50 YIL ÖNCE YAPILSA BİLE AĞIR BİR HUKUKİ SAKATLIK VARSA O İŞLEM GERİ ALINABİLİR”

Erhürman, “ ‘Vatandaşlıklarda ne kadar geriye gidilecek?’ sorusunun cevabı burada yatıyor; Yok hükmündeki işlemlerde 50 sene bile geriye gidebilir. 50 yıl önce yapılsa bile ağır bir hukuki sakatlık varsa o işlem geri alınabilir. Ancak o işlem usuli bir sebeple hukuka aykırıysa, hile de yoksa o 75 gün içinde geri alınabilir. 76’ncı gün geri alınamaz ” dedi.

Tufan Erhürman, vatandaşlık konusunda öncelikli incelenmenin son dönemde yapılan 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi.

Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey kadrolar tamamlanır tamamlanmaz vatandaşlık incelemeleriyle ilgili gelişmelerin de kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

Asgari ücretle ilgili Şubat ayında somut bir gelişme olup olmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, bu konudaki girişimin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatacağını ifade ederek, kendilerine henüz bu konuda bilgi gelmediğini belirtti.

TC YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME TALEBİ..

Başbakan, Türkiye ile görüşme konusundaki soruları da yanıtladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile bu hafta başında görüştüğünü anımsatan Erhürman, TC yetkililerinden randevu taleplerini Kanbay’a ilettiklerini kaydetti.

Başbakan, “Sayın Büyükelçi, Türkiye’deki sıkıntılı ortamı da dikkate alarak en kısa sürede randevuyu almak için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi” dedi.

“BELEDİYELERDE BİRLEŞTİRME OLSA BİLE ELDE EDİLEN GELİRLER SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYA YETECEK Mİ?”

Erhürman, merkezi idarenin Yenierenköy Belediyesi konusunda önümüzdeki hafta özellikle temizlik hizmetleriyle ilgili girişim yapacağını da açıkladı.

Başbakan, yetkili sendika BES’le de koordinasyon içinde olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Erhürman, belediyeler konusundaki bir diğer soruyu da şöyle yanıtladı:

“Belediyeler konusunda birleştirme ve sayıyı azaltma gündemde. Belediyeler reformunun en önemli ayağı zaten bu. Yenierenköy ve Dipkarpaz çevrenin korunması amacıyla imarda sınırlandırılmış bölgedir. Bu bölgeler emlak geliri en az olan bölgelerdir. Bu bölgelerde çok sayıda sosyal yardım alan insan da vardır. Bu insanlar su parası konusunda bazı muafiyetlere tabiidir. Bu bölgedeki belediyelerin sürdürülebilirliği açısından gelirlerinde ciddi sıkıntı vardır. Burasıyla ilgili çalışma yapılması gerek. Belediyelerde birleştirme olsa bile elde edilen gelirler sürdürülebilir olmaya yetecek mi? Bunun hesabının kitabının yapılması gerek. Benim verdiğim talimat da bu yöndedir.”

“YENİERENKÖY BELEDİYESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI”

Başbakan, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili bir çalışma başlattığını da açıklayarak, personel sayısının bu kadar artmasında kim sorumluysa ondan bunun hesabının sorulacağını kaydederek, “Belediyenin gelirinin yüzde 98’i personel harcamasına gidiyor” dedi.

Başbakan, Yenierenköy Belediyesi’nde bu kadar istihdam yapılmasa bile gelirleri ile sürdürülebilir olmadığını bunu CTP’den belediye başkanlığı yapan Mesut Yıkıcı döneminden bildiklerini söyledi.

“TOPLU TAŞIMA GÜNDEMDE”

Toplu taşımacılığın geliştirilmesinin de gündemlerinde olduğunu söyleyen Erhürman, raylı sisteme kadar bütün projeler konusunda ilgililere gerekli talimatı verdiğini ifade etti, “Verim elde ettik sonra sizlerle bunları paylaşacağız” dedi.

Tamamlanamayan yollarla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü de kaydeden Başbakan, birçok yolda ara emirleri nedeniyle sorun yaşandığını anımsattı.

Erhürman, “Kamulaştırmaları usulüne uygun hale getirmek lazım. Ara emri sıkıntılarını aşmak için, Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen 12-13 önerge var. Bunları geçirip sürecin önünü açacağız” şeklinde konuştu.

Geçmişte bet ofislerle ilgili denetimin nasıl yapıldığı sorusunu da yanıtlayan Erhürman, Spor Dairesi’nin bünyesinde bet ofisleriyle ilgili denetim yapmak üzere 50 civarında insanın görevlendirildiği bilgisini aldığını söyledi, “Ben bugüne kadar etkin denetim görmedim. Herhalde böyle bir arzu yoktu” dedi.