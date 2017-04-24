Hayatlarımız, sizin elinize bırakılacak kadar ucuz değil!

16 yılda en az 31 kadın cinayeti, geçtiğimiz son 2 günde ise 2 kadın cinayeti yaşandı. Şiddet her yerde! Okulda, üniversitede, evde, iş yerinde, sokakta... Katiller her yerde! Okulda, iş yerinde, evde, sokakta! Katiller aramızda!

Geçmişten bu güne yaşanan kadın cinayetlerine dair bir açıklama yapma gereği bile duymayan, yıllardır süren ısrarlarımıza, taleplerimize rağmen önlem almaktan, kadına yönelik şiddetle ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dair adım atmayanlar kızkardeşlerimizin katili!

Kadın cinayetlerinin yaşanıyor olması, cinsiyetler arası eşitsizliğin ve adaletsizliğin en açık göstergesidir. Bu eşitsizlik ortadan kaldırılmadığı sürece, erkek şiddeti katlanarak devam edecek. Toplumsal cinsiyet rolleri gereği, kadın bedeni erkek denetiminde bir obje olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte “namus” kavramının yine kadınlar üzerinden okunuyor olması, erk iktidarını hem özel hem de kamusal alanda artırıyor ve şiddeti meşrulaştırıyor.

Toplumsal cinsiyet rolleri sorgulanmadığı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için adımlar atılmadığı sürece “yürekleri parçalayan” erkek şiddeti haberleri duymaya devam edeceğiz.

Güvenlik dediğimiz şey, üzerinde yaşadığımız toprak parçasının metre karesi ile veya asker sayisı ile alakalı değil, en temel yaşam hakkımızı sağlayabilme ile ilgilidir. Bir devlet bireylerin ve özellikle de doğumdan itibaren eşitsizliklerle yaşamaya çalışan kadınların yaşam hakkını garanti altına alamayacaksa, aslında orada bir devlet yoktur.

Seçilmişler yurt dışı gezi masraflarını devlet bütçesinden karşılıyıp, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için herhangi bir çalışma yapmıyorlarsa kendi menfaatlerinden başka birşey düşünmüyorlardır.

Taleplerimizi bıkmadan, usanmadan ve ısrarla yinelemeye devam ediyoruz. Her bölgeye sığınma evi, şiddet önleme merkezleri ve en önemlisi de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Her geçen gün daha sık duymaya başladığımız erkek şiddeti haberlerine alışmayacağız! Yasımızı isyana çevirip en temel hak olan yaşam hakkımız için mücadeleye devam edeceğiz.

Hayatlarımız, sizin elinize bırakılacak kadar ucuz değil!

Feminist Atölye