Hava sıcaklığı 35-38 derece olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Temmuz tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca açık az bulutlu, yarın sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 30 - 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.