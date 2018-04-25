Hava sıcaklığı 30 derece

Ilık ve nemli hava kütlesi önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek, sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Nisan-2 Mayıs dönemini kapsayan tahmin raporuna göre önümüzdeki üç günde hava parçalı ve çok bulutlu, sonraki günlerde açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 27-30 derece, sahillerde ise 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar kuzey ve doğudan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.