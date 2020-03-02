Hastane 'tedavi' bekliyor

Yangın felaketinin ardından toplum sağlığı için kritik öneme sahip "yoğun bakım", "kap damar cerrahisi" gibi birçok bölümü kullanılamaz hale gelen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sessizliğe büründü. 2 gün süren temizlik çalışmaları devam ederken gözler hasar tespite ve felaketin bilançosuna çevrildi.

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün de çalışmalara devam edildi… Hastaların durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis yaşamını yitiren kişilerin ölüm sebeplerinin yapılacak tetkikler sonrası açıklanacağını kaydetti.

160 personel, haftasonu tadilat ve temizlik çalışmalarına devam etti.

Buzdolabı, kahve makinesi gibi, yangında kullanılmaz hale gelen makineler dışarıya taşındı.

Hastanenin ikinci katındaki Kalp Damar Cerrahisi ve Anjiyo bölümü tamamen yanarken, ortada sadece demir yığınları kaldı.

Mapfree Sigorta Şirketi Direktörlerinden Alişan Oşan “Poliçeye bağlı kalmadan, her türlü yardımı yapacağız” şeklinde konuşarak, şirketin aldığı kararca, ‘hasarın boyutu’ değil, ‘yardım’ odaklı çalışılacağını kaydetti.

Oşan, 60’dan fazla personelin hastanede yoğun bir şekilde temizlik ve tadilat çalışması yaptığını ifade etti.

“Bağış kampanyası başlatıyoruz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, basın açıklaması yaparak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki hasara yönelik konuştu, “bağış kampanyası başlatılacağını” kaydetti.

Hastanenin açılması için hafta sonu hasar tespitine yönelik ön çalışmanın bittiğini belirten Pilli, tüm cihazların teknik uzmanlarının çağrıldığını ifade etti. Pilli, bugün hastanede ayaktan tanı, poliklinik, röntgen ve göğüs hastalıkları servisi, diyaliz ile enfeksiyon hastalıkları servisinin, onkolojinin ve nükleer tıp merkezinin, thalassemia ve diyabet merkezinin hizmet vereceğini açıkladı.

Salı günü (yarın) ise tamamen yanan anjiyo, kardiyovasküler cerrahi bölümü ve yoğun bakım dışında tüm bölümlerin açılacağını belirtti.

Çarşamba ise ameliyathanenin de hizmet vereceğini dile getirdi.

Bugün acil hastaların Yakın Doğu ile Kolan Hastanesi’ne başvurmaya devam edeceğini bildirdi.

Kamu hastanelerinin personellerinin güçlendirildiğini ifade eden Pilli, yangın sonrası Girne’ye 6 hastanın nakledildiğini, Mağusa’ya 16 hastanın sevk edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Pilli, YDH’de 16 kişinin yoğun bakımda, serviste 32 kişinin olduğuna, 10 kişinin ise Kolan’da olduğunu ifade etti.

Pilli, “Gerek yurtiçinden gerek yurtdışından birçok kişi bize yardımda hazır olduğunu gösterdi. Telsim ile KKTCELL ile bir anlaşma yaparak SMS karşılığı bağış başlatacağız. Bugün hastanemizde 160 kişi çalışmaktadır. Toplumumuzdan bağış yapmak isteyen kişiler için bugün bir bağış kampanyası başlatacağız ve iki bankadan hesap açacağız. Yarın (Bugün) tekrar açıklama yapacağız” şeklinde konuştu.

Mapfree Sigorta Şirketi Direktörlerinden Alişan Oşan:

“Poliçeye bağlı kalmadan, her türlü yardımı yapacağız”

Mapfree Sigorta Şirketi Direktörlerinden Alişan Oşan, yangındaki hasar tespitinin birkaç gün içinde çıkamayacağını, rapor ve envanter çalışması gerektiğini kaydetti. Buna rağmen, Çarşamba gününe kapalı bölümlerin tekrar kamuoyuna açılmasını umduklarını belirten Oşan, “Hastane ile sigortamız var mı? Var. Yönetim Kurulu olarak aldığımız karara göre, poliçenin neyi kapsadığına bakılmaksızın her türlü yardımı sağlayacağız. Hastanemiz kamu menfaati güden bir kurumdur, bu nedenle hiçbir yardımı esirgemeyeceğiz” dedi.

YDH’deki hastaların genel durumu iyi, çoğu yoğun bakımda

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Müfit Cemal Yenen, hastaların genel durumunun iyi olduğunu ifade etti. Nalbantoğlu’ndan sevk edilen 59 hastanın hepsinin iyi olduğunu, bebeklerden birinin taburcu edildiğini ve 12 bebeğin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Kan dokuları alındı, soruşturma devam ediyor…

Cuma günü yangın sonucu yaşamını yitiren 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu ile 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar’ın ölüm nedenlerinin yapılacak tetkik sonrası açıklanacağı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Serisinde tedavi görürken, çıkan yangın sonucu ambulansla Yakın Doğu’ya sevk edilirken ambulansta yaşamını yitiren Uyguroğlu’nun kan doku örneği alındı.

Aynı şekilde, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Serisinde tedavi gören Kalaycılar da Yakın Doğu’ya sevk edilmek istenirken ambulansta yaşamını yitirmişti. Polis, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığını, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonrası belli olacağını açıkladı. Soruşturma ise devam ediyor…





Tasarruf çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi ve “kendi kaynaklarımızla kendi yeni hastanemizi yapabilmek için” tüm devlet daireleri ve bakanlıklar, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı harcamanlarında ciddi tasarrufa gidilmesine yönelik çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için tüm devlet dairesi ve bakanlıklardaki izaz ikramlar, harcırahlar, ödenekler durdurulmasını ve makam arabası, benzin gibi harcamalarda ciddi tasarrufa gidilmesi çağrısı yaptı.

İşte Gürkut'un açıklaması:

"HÜKÜMETE ÇAĞRIMDIR:

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi ve KENDİ KAYNAKLARIMIZLA KENDİ YENİ HASTANEMİZİ yapabilmek için tüm devlet daireleri ve bakanlıklardaki izaz ikramlar, harcırahlar, ödenekler durdurulsun. Makam arabaları küçültülsün, benzin paralarından tasarruf edilsin, Meclisin, Başbakanlığın, Cumhurbaşkanlığının ayrı ayrı düzenlediği resepsiyonlar en azından bir süreliğine yapılmasın. Bakanlıkların hem özel kalem müdürleri, hem basın danışmanları, hem sekreterleri, hem şoförleri olacağına daha planlı çalışılarak siyasi atamalarda sayılar azaltılsın.

Devlet ve hükümet halka bağış kampanyası çağrısında bulunacağına örnek teşkil etsin.

Halk kendi hastanesi için yıllardır sağlık fonu adı altında bağışta bulunuyor zaten. Ülkemizin kurum, kuruluş ve örgütleri ise üzerlerine düşeni zaten yapacaktır, yeter ki önce biz örnek adımlar atalım."