Harmancı: Lefkoşa'da herkes söz sahibi

TED Koleji İlkokulu öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yla, Bandabuliya Sahnesi’nde bir araya geldi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Başkan Harmancı, öğrencileri belediyenin ve belediye başkanının görevleri hakkında bilgilendirerek, öğrencilerin belediye ile ilgili sorularını cevapladı.

Şehrin gelecekdeki sahiplerinin çocuklar olduğunu belirten Harmancı, küçüğünden büyüğüne herkesin Lefkoşa’da söz sahibi olduğunu söyledi.

Çocuk ve gençlerin görüş ve önerilerine değer verdiklerini ifade eden Harmancı, LTB Çocuk Birimi’nin bu amaçla kurulduğunu ve başarılı faaliyetlere imza attığını belirtti.