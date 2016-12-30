Halkın Partisi: Tasvip etmiyoruz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, KTÖS tarafından dağıtılan ajandada yer alan bir takım ifadelerden hareketle sendika yetkililerini eleştirdi ve bu türden yaklaşımları tasvip etmediklerini vurguladı.

Özersay yazılı açıklamasında, öğretmenlerin büyük bölümünün bu düşünceleri paylaşmadığını da belirterek, “O nedenle kimse bundan hareketle öğretmenlerimizi karalamaya kalkmamalıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının; ajandada yazdığı şekliyle “toplumsal varlığımızı tehlikeye atan bir hamle” olarak lanse edildiğine işaret eden Özersay, şunları kaydetti:

“Yeni nesillere vereceğiniz eğitimde, kendi devletlerini kendi varlıklarını tehlikeye sokan bir yapı olarak görmelerini sağlayarak mı toplumsal varlığımıza sahip çıkmalarını isteyeceğiz? Siyasi partilere eşit mesafede olması gereken sendikaların sadece bazı siyasi partilerin kuruluş gününü hatırlaması ve üyelerinin de bunu hatırlamasını istemesi normal mi? Şahsen ben bu ülkenin öğretmenlerinin büyük bir bölümünün bu düşünceleri paylaşmadığını biliyorum. O nedenle kimse bundan hareketle öğretmenlerimizi karalamaya kalkmamalıdır.”