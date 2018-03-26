Güzelyurtlular yaşlıları unutmadı

CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bölgede yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Milletvekili Armağan Candan ve belediye meclis eski üyesi Osman Bican’ın da katıldığı ziyarette hediyeler takdim edildi. Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Zühre Civa ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, “duyarlı olan tüm vatandaşların böylesi anlamlı ziyaretler yaparak yaşlılarımıza yardım eli uzatması gerekiyor” dedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşlı yurttaşların yanlarında olunacaklarını belirten Civa, onları memnun etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.