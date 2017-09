“Guterres çerçevesinde müzakerelere hazırım” diyecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, bir süredir BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yönelik yazacağı ve müzakerelerin Crans-Montana’da kaydedildiği şekilde Guterres çerçevesinde devamını isteyeceği belirtilen mektup yerine görüşlerini Guterres’e sözlü iletmeye karar verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi,Anastasiadis’in “Antenna’”ya verdiği röportaja ve bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete Anastasaidis’in, New York’a gitmesiyle bazı kişilerin, yapmasını istediklerine ilişkin tartışmayı kapatarak, bu kişilere yönelik olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndermenin niyetleri arasında bulunmadığını ifade ettiğini yazdı. Habere göre Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin olarak söyleyeceklerini, BM Genel Kurulu çerçevesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta gerçekleştireceği görüşme sırasında sözlü (şifahen) olarak ifade edeceğini belirten Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup göndermesi için baskı görmediğini de ifade etti. Müzakerelerin yeniden başlaması için çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini ifade eden Anastasiadis, Guterres çerçevesine ilişkin olarak, bunun, özellikle güvenlik konusundan bahsetmesine olanak tanıması nedeniyle iyi bir çerçeve olduğunu belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin iradesini de ortaya koyacağını belirtirken bu görüşlerin yazılı olarak sunması ihtimalini de açık bıraktı. Politis gazetesine göre Anastasiadis, “Antenna’”ya yaptığı açıklamada, nihayetinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yanıt mektubu göndermemeye, bunları, New York’ta Genel Sekreter’e sözlü olarak iletmeye karar verdiğini söyledi.



“Garantilerle yaşayamayız”



Gazete aynı haberinde, Anastasiadis’in, sözde “Lisi (Akdoğan) Belediyesi’”nin etkinliğinde yaptığı konuşmaya da yer verdi.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Crans-Montana’daki görüşmeler sırasındaki Türk tarafının talepleri üzerinde dururken “kendilerini işgal edenlerin garantörlüğüyle yaşam sürdüremeyeceklerini, bir Avrupa devletinin, garantilere, Türk askerinin varlığına ve tek taraflı müdahale hakkına gereksinimi olmadığını” savundu.



Anastasiadis, halkın yıllardan sonra istediği, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların, bölünmüş değil yeniden birleşmiş bir vatanda barış içinde yaşayabilecekleri, insan haklarına saygı duyabilecekleri, herkesin kendini güvende hissedeceğine şüphe bırakmayacak koşulların, AB ve BM mekanizmalarının bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider, Kıbrıs Rum tarafının her türlü gidişata, Genel Sekreter’e yönelik her türlü çabayı sarf etmeye devam edecekleri teyidinde de bulundu.



Ekimde Rusya’ya, Kasımda Fransa’ya

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu için gideceği New York dışında başka ziyaretlerinin de olacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Ekim ayında Moskova’ya, Kasım ayı başlarında ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Fransa’ya gidecek.

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ın, 10 Ekim tarihinde, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını zirve için Fransa Cumhurbaşkanı değil ama diğer ülkelerin yüksek yetkililerinin katılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete Anastasiadis’in programı içerisinde Ürdün, Lübnan, Mısır ve İsrail ile üçlü zirvelerin de bulunduğunu belirtti.

Haravgi gazetesine göre Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurulu’na katılmak amacıyla bir sonraki pazar New York’a gidecek.

Anastasiadis, 21 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda konuşma yapacak.