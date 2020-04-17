Güneyden kuzeye uyuşturucuya suçüstü

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyinden aldıkları uyuşturucu maddeyi kuzeye geçirmeye çalışırken yakalan zanlılar D.Ö ve J.Ö teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, Kanunsuz Uyuşturucu Madde (kokain, Hint Keneviri) İthal ve Tasarruf, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Metin, zanlıların 13 Nisan 2020 tarihinde 17.05 raddelerinde Taşpınar’da, RC 968 plakalı Polaris 850 marka ATV motorsiklet ile Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek kuzeyden güneye geçip geri döndükleri esnada askeri personel tarafından suçüstü tespit edilerek alıkonulduklarını söyledi.

Polis memuru Fadıl Metin, akabinde zanlıların tasarrufunda üç adet streç naylon parçasına sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve streç naylon parçasına sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınıp zapt edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanı tamamlandığını zanlılar ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Murat Soytaç zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, ayda 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, her zanlının ayrı olmak üzere 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.