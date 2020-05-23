Güneyden kuzeye izinsizce gelirken yakalandılar

Haspolat bölgesinde ‘askeri yasak bölgeyi’ ihlal ederek güneyden kuzeye geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar A.A., S.I., M.U. ve M.A.A. karantina altına alındıkları için mahkemeye getirilmeden aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı, zanlıların 22 Mayıs’ta akşam 11 sıralarında güneyden kuzeye geçmeye çalışırken tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirterek, zanlıların karantinada olması nedeniyle de 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.