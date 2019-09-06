Güneyde işsizlik rakamlarında düşüş

Kıbrıs'ın güneyinde işsizlik oranı, yılın ikinci üç aylık döneminde yüzde 6,5 oranına geriledi.

Alithia gazetesi haberinde, Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranının, yılın ikinci üç aylık döneminde, bir önceki yıla oranla düşüş göstererek yüzde 6,5 olarak kaydedildiğini yazdı.

Kıbrıs Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, sözü edilen dönemde işsizlerin sayısı, 28 bin 989 kişi olurken, bu oran 2018 yılının aynı dönemi için 31 bin 888 kişi olarak kayda geçmişti.