Güneyde ilk kadın askerler yemin etti

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görev yapacak sözleşmeli 282 kadın asker dün yemin etti.



Alithia gazetesine göre, törende konuşan Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Acemi Er Eğitim Merkezi’nde eğitime başlayan 300 kadın askerden 282’sinin dün yemin ederek RMMO saflarına katıldığını belirtti.



Fokaidis, RMMO’da artık kadınların da bulunmasının önemine vurgu yaptı.

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