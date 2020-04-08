Güneyde coronavirüs önlemleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sağlık, Dışişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlarının da yer aldığı basın toplantısında konuşan Anastasiadis, öğrencileri ve çalışanları ülkelerine geri gönderme, çalışanları ve özel işletmeleri destekleme ve örnek kontrol ve uygulama kararlarına da değindi. Paskalya öncesi toplantılara atıfta bulundu.

Anastasiadis, "Asla haksız iyimserlik geliştirmek istemeden, bilimsel ekibin değerlendirmelerine dayanarak aldıkları önlemlerin işe yaradığını ve bir ışığın görünür olduğunu" söyledi.

Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, aldıkları kararları Twitter hesabından "Bugün Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan yeni önlemler dizisi. Şu anda ailemizi, sevdiklerimizi, kendimizi korumak için bir kez daha güçlü olmamız gerekiyor" ifadeleriyle paylaştı.