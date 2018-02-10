Güneyde çocuğa cinsel saldırıya ağır ceza

Kıbrıs Rum Ağır Ceza Mahkemesi, küçük yaşta iki kıza cinsel şiddet ve tecavüzde bulunan iki kişiye 11 ile 20 yıl ağır hapis cezası verdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen iki ayrı davada verilen gerekçeli kararları geniş ölçekte aktardı.

Haberde, kız kardeşinin 11 yaşındaki kızına cinsel şiddet ve tecavüzde bulunan 31 yaşındaki kişinin 11, birlikte yaşadığı kadının 7 buçuk yaşındaki kızına cinsel şiddet ve tecavüz ederek kalıcı bedensel ve psikolojik hasara neden olan 35 yaşındaki kişiye de 20 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Baf Kaza Mahkemesi’nde de 8 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 56 yaşındaki kişi ile ilgili davanın devam etmekte olduğuna dikkat çekildi.

Gazeteler 28 ve 41 yaşındaki iki kişinin çocuk pornosu içerikli veri bulundurma, bunları depolama ve paylaşma suçlarından tutuklandığını, tutuklamanın da küçük yaşta bir çocuğun şikayeti üzerine yapıldığını haber verdi.

Habere göre yaşı belirtilmeyen çocuk Kıbrıs Rum Elektronik Suçlarla Mücadele Bürosu’na yaptığı şikayette, 28 ve 41 yaşındaki kişilerin sosyal medya platformu üzerinde sohbet ederken kendisinden cinsel içerikli görüntü ve videolarını göndermeye zorladıklarını, kendisinin de gönderdiğini söyledi.

Cinayet

Öte yandan güney gazeteleri “Limasol’un Yermasoya yöresindeki bir tavernada öğle üzeri cinayet işlendiğini, Ernesto Leonidi (E/47) isimli “Pontuslu Rum”un yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü bildirdi.

Habere göre Leonidi, iki arkadaşıyla birlikte 14.00 sıralarında yemek yemek için Yermasoya’daki tavernaya gitti. İki arkadaşı sipariş vermek üzere içeri girdi, bu anda telefonla konuşan Leonidi’nin yanına üç kişi gelerek ateş etti. Leonidi’nin başına ve göğsüne 4 kurşun isabet etti. Polis cinayetin, “eski hesapları kapatmak” maksadıyla planlı işlendiğine inanıyor.