Güneyde 2 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde PCR testlerinin sayısı 80 bini aşarken, Covid-19 salgını kontrol altına alınıyor. 1659 yeni test sonrasında dün 2 yeni vaka saptandı.



Güneyde böylece toplam vaka sayısı 907’ye ulaşırken, hastanelerde tedavi gören 11 vaka kaldı.



Kıbrıs Epidemiyoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada iki yeni koronavirüs vakası açıklandı.



Epidemiyolojik Gözetim Birimi'ne göre, onaylanmış vakaların takip sürecinde 120 yeni test yapıldı, herhangi bir pozitif vaka bulunmadı. Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında yapılan toplam 247 test sonucunda da herhangi bir vaka tespit edilmedi.

Ayrıca, geçtiğimi hafta yurt dışından gelen ve karantinaya alınan bireylerden de 153 test alındı ancak herhangi bir vaka tespit edilmemiştir.



Özel bir inisiyatiften yapılan toplam 352 laboratuvar testinden bir vaka belirlendiği açıklandı. Bunun yanısırsa halk sağlığı klinikleri aracılığıyla özel ekiplerin kontrol programında yer alan 48 testten de bir vaka belirlendi.



İçecek ve gıda perakende ticaretinin yanı sıra şantiyelerde çalışanların kontrolünden elde edilen 676 testten herhangi bir olumsuz rapor çıkmadı.



Son olarak, okullardaki 63 test sonucunda da pozitif vakaya rastlanmadı.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı hastaların durumu hakkında da günlük raporunu yayınladı, buna göre, 5 covid-19 hastasının normal ünitelerde tedavisi sürerken, 3 hasta Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde izleniyor. Diğer hastanelerde de 3 hastanın tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

