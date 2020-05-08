Güney yeniden uçuşlar için hazırlanıyor

Bakanlar Kurulu , Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanlığı’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti havaalanlarının uçuşlara açılması için Mayıs sonuna kadar faaliyet planı hazırlanması amacıyla bakanlıklar arası komite kurulması önerisini kabul etti.



Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos, Bakanlar Kurulu’nun uçuşlara yasağın yavaş yavaş kaldırılması ve havaalanlarının yeniden faaliyete geçmesi için faaliyet ve stratejik plan prosedürünü onayladığını açıkladı.



Karousos, görüşmelerin çeşitli ülkelerde sivil havacılık düzeyinde başladığını ancak havaalanlarının etkin faaliyet ve bağlantısının sağlanması için epidemiyolojik veriler elverdiği ölçüde, uçuşlara konan yasağın aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik gereken tüm bilgiler dikkate alınarak bir faaliyet planı hazırlanmasının önemli olduğunu vurguladı.



Bakanlıklar arası komitede, Ulaştırma Bakanı’nın başkanlığında, Dışişleri, Maliye, Sağlık Bakanları’yla Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yer alacak.



Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında bir komite de Maliye, Dışişleri ve Turizm bakanlıkları müsteşarları, epidemiyoloji grubunun, Sivil Havacılığın ve Hermes Havayolları’nın bir üyesi arasında kurulacak



Bakanlıklar arası komitenin kuruluş amacı, havaalanlarının yavaş yavaş açılması için ilk aşamada hangi ülkelere, hangi bağlantıların hangi şekilde yapılacağını saptayıp mayıs ayı sonuna kadar faaliyet planını hazırlayıp sunmak olacak.



Ulaştırma Bakanı, “Ülkemiz için bağlantı önemlidir. Bir ada olarak neredeyse bağlantıya bağımlıyız ve bütün epidemiyolojik verileri dikkate alacak bir faaliyet planı hazırlayacağız, böylelikle yavaş yavaş en kısa zamanda bağlantılarımızı yeniden kuracağız” şeklinde konuştu.



KHA/MG/MHY/2020

Kıbrıs Haber Ajansı