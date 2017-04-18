Güner Nejat Kız İzci Tesisleri açıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Lefkoşa’da faaliyet gösterecek olan Güner Nejat Kız İzci Tesisleri’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, izcilik kurumunun önemli olduğunu belirterek, çocuklara insan ve doğa sevgisini, öz kontrolü, öz güveni, öz saygınlığı öğrettiğine dikkat çekti.

Meral Akıncı, “Bu açılışı, özellikle benim onursal başkanlığım altında olması bana ayrı bir onur verdi. Sevdiğim bu camianın bir temsilcisi olarak sizlerle birlikte olmanın onurunu ve sevgisini yaşıyorum” dedi.

İzciliğin; din, dil, ırk ayırımı olmadan yapıldığını ve herhangi bir siyasi hareketin aracı olmadığını belirten Meral Akıncı, “Bizim kız izci örgütümüz, sadece eğitim amaçlı bir hareket olarak başladı. Örgütümüz bir sivil toplum örgütüdür. Uzun yıllardır devam eden bu çalışmalar, çocuklar ve gençlere yönelik doğa sevgisi ve dünya barışına katkıda bulunmak için bir eğitim süreci olarak devam ediyor” diye konuştu.

