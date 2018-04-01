Gözler parti başkanlarında!

7 Ocak sonrası oluşan CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin ardından, yerel seçimlerde de olası ittifak arayışına dair sürdürülen görüşmelerde “genel bir konsensüs” oluşturuldu, “ilerlemeler” sağlandı…



Didem MENTEŞ

7 Ocak sonrası oluşan CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin ardından, yerel seçimlerde de 4 partinin olası ittifak arayışına dair sürdürülen görüşmelerde genel bir konsensüs sağlandı, “ilerlemeler” ortaya konuldu. Taraflar değerlendirme raporlarını hazırlarken, son noktayı koymak üzere top parti başkanlarına atıldı. 2 Nisan Pazartesi günü bir araya gelecek olan 4 parti başkanı raporları değerlendirerek, bir sonraki adım atılacak.

YENİDÜZEN, dünkü değerlendirme toplantısıyla ilgili parti genel sekreterleriyle görüştü.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, dün değerlendirme toplantısının yapıldığını ama spesifik olarak hangi belediyede ‘işbirliği’ yapılacağı konusunun “henüz bağlanmadığını” açıkladı.

Sorakın: “Hangi belediyede ‘işbirliği’ yapılacak konusu henüz bağlanmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, dün değerlendirme toplantısının yapıldığını ama spesifik olarak hangi belediyede ‘işbirliği’ yapılacağı konusunun henüz bağlanmadığını açıkladı. Yapılan değerlendirme raporlarının 2 Nisan Pazartesi günü parti başkanlarına sunulacağını aktaran Sorakın, son noktayı parti başkanlarının koyacağını dile getirdi. Sorakın, 4 partinin de gelişen durumla ilgili karar organlarına giderek, son kararı parti organlarının vereceğini dile getirdi.

TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara, 4 partinin hareket edebileceği sorunsuz olan belediyelerin belirlendiğini, “bir grup belediyede beraber hareket etme potansiyeli” olduğunu, bunu parti başkanlarının yeniden görüşeceğini söyledi.

Hoşkara: “Bir grup belediyede beraber hareket etme potansiyeli var”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara ise 4 partinin hareket edebileceği sorunsuz olan belediyelerin belirlendiğini belirtti. Bir grup belediyede beraber hareket etme potansiyeli olduğunu, bunu parti başkanlarının yeniden görüşeceğini aktaran Hoşkara, bazı noktalarda da partilerin ayrı hareket edeceğini, bunların tespit edilip raporlandığını belirtti. Hoşkara, “Şu kadar belediyede hareket edeceğiz sonucunu söylemem mümkün değil, pazartesinden sonra muhtemelen kesinleşecek. Aday isimler konusunda bir şey söylemem de mümkün değil” dedi. Pazartesi parti başkanlarının görüşeceğini söyleyen Hoşkara, başkanların görüşmesinden çıkan soncu Salı günü Parti Meclisi’ne götüreceklerini açıkladı.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin ise görüşmelerde “genel bir konsensüs” olduğunu, bazı yerlerde 4 partinin de parti logosuyla gireceği ve diğer partilerin destek vereceği bir yapının konuşulduğunu söyledi. Senin “Yaklaşık 4 yerde bağımsız aday çıkılsın 4 parti de bu bağımsızlara destek verilsin diye bir konsensüs var” dedi.

Senin: “4 yerde bağımsız aday çıkılmasında konsensüs var”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin ise görüşmelerde genel bir konsensüs olduğunu, hangi bölgeler ve isimler konusunda bilgi vermeyeceğini belirterek, bazı yerlerde 4 partinin de parti logosuyla gireceği ve diğer partilerin destek vereceği bir yapının konuşulduğunu açıkladı. “Yaklaşık 4 yerde bağımsız aday çıkılsın 4 parti de bu bağımsızlara destek verilsin diye bir konsensüs var” diyen Senin, kazanılacak isimlerin değerlendirilmesi konusunun konuşulduğunu aktardı. Şuanda görüşmelerin pozitif düzeyde olduğunu, parti başkanlarının toplantı yapacağını aktaran Senin, tahminen 1-2 komite toplantısı daha olup nihai sonuca varılacağını ifade etti.