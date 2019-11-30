Gönyeli Çemberine dikkat

Polis, Gönyeli Çemberinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığını duyurdu. Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy tarafından gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları istendi.

Polisten yapılan bildirim şu şekilde; Sürücülerin Dikkatine ! Gönyeli Çemberinde yapılmakta olan yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle aşırı bir trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları önemle rica olunur.

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