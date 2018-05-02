Girne'de hırsızlık!

Girne'de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.30'da “Peşgir” isimli işyerine müşteri olarak giden M.Z. (K-38), iş yeri içerisinden toplam 100 TL tutarında bir adet halhal ve 1 adet kolyeyi çaldı. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.