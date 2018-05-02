Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Girne'de hırsızlık!
Girne'de hırsızlık!

Girne'de hırsızlık!

Girne'de geçtiğimiz Cumartesi günüsaat 15.30'da “Peşgir” isimli işyerine  müşteri olarak giden M.Z. (K-38), iş yeri içerisinden toplam 100 TL tutarında bir adet halhal ve 1 adet  kolyeyi çaldı.

A+A-

Girne'de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.30'da “Peşgir” isimli işyerine  müşteri olarak giden M.Z. (K-38), iş yeri içerisinden toplam 100 TL tutarında bir adet halhal ve 1 adet  kolyeyi çaldı. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler