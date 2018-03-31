Girne'de asayiş ve trafik operasyonu yapıldı

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri dün gece kontrol edildi.

Polisin 21.00-04.00 saatleri arasındaki asayiş ve trafik operasyonunda, dört kumarhanede, kumarhaneye girmeleri yasak olan 13 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise 515 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 6 araç ise trafikten men edildi.



Dün 20:00-22:00 saatleri arasında ise, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan 1 bet ofisler ve 3 kumarhane kontrol edildi.



Yapılan kontrol neticesinde bir kumarhanede, kumarhaneye girmesi yasak olan bir kişi tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.



Operasyon kapsamında trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise 436 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlatıldı.

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