Girne Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı ŞİKAYETTE İLK SIRADA!

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) , 1 Temmuz – 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan 26. Aylık Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Raporda, yurttaşların en fazla şikayetçi olarak, başvuruda bulunduğu bakanlık, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı oldu.

Ayşe GÜLER

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) , 1 Temmuz – 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan 26. Aylık Faaliyet Raporu’nu yayınladı.

Raporda, yurttaşların en fazla şikayetçi olarak, başvuruda bulunduğu bakanlık, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı oldu.

Bu dönemde bakanlık ile ilgili yapılan 20 başvuru, Ombudsman tarafından incelemeye alındı.

Öte yandan yerel yönetimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Başbakanlık ile ilgili Ombudsman’a ulaşan başvurular da ön sıralarda yer aldı.

Yerel yönetimlerle ilgili şikayetlerin 2017 yılının ikinci 6 ayında ciddi bir artış olduğu Ombudsman raporuna yansıdı.

Belediyelere göre en fazla şikayet dilekçesi Girne Belediyesi ile ilgili yapıldı. Raporda, yapılan başvuruların belediyeleri ilgilendirmekle beraber, ilçe kaymakamlıklarının da şikayet edildiği belirtildi.

Bu bağlamda belediyeler ve kaymakamlıklar arasında iletişim eksikliği ile yetki karmaşası yaşandığı, birbirlerinden habersiz yer alan uygulamalarda bireylerin mağdur edildiği vurgulandı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Emine Dizdarlı, dairenin ürettiği tavsiye kararlarına uyulması halinde usulsüzlüklerin asgariye ineceğine işaret etti.

DİZDARLI: TAVSİYE KARARLARINA UYULURSA, USULSÜZLÜKLER ASGARİYE İNER… Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Emine Dizdarlı, dairenin ürettiği tavsiye kararlarına uyulması halinde usulsüzlüklerin asgariye ineceğine işaret etti.

Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Emine Dizdarlı:

Tavsiye kararlarına uyulursa, usulsüzler asgariye inecek

Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Emine Dizdarlı, dairenin ürettiği tavsiye kararlarına uyulması halinde usulsüzlüklerin asgariye ineceğine işaret etti.

Dizdarlı, son 2.5 yılda dairenin ‘en güvenilir’ kurumlar arasında yer almasının sevinç kaynağı olduğunu belirtti, yurt dışından da gelen talepleri karşıladıklarını aktardı.

Ülkede toplumsal ve siyasal alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşandığına vurgu yapan Dizdarlı,

Bu süreçte bireylerin yaşadıkları mağduriyetleri sorgulayarak, daireye başvurduklarını dile getirdi.

“İdare’den beklentiler arttıkça iyi bir kamu yönetiminin önemi de artmaktadır. Bu bağlamda yürütsel ve yönetsel yetki kullanan organ, makam, kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerini yürürlükteki mevzuata ve Mahkeme kararlarına uygun olarak yapmaları halinde daha az hata yapacaklardır.” diyen Dizdarlı, “İdarenin Ombudsman’ın tavsiye kararlarına uyması halinde işlem ve/veya eylem esnasında ortaya çıkan usulsüzlükler de asgariye inecektir ve İdarenin görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

OMBUDSMAN’DA 20 DOSYA… Bu dönemde bakanlık ile ilgili yapılan 20 başvuru, Ombudsman tarafından incelemeye alındı. Öte yandan yerel yönetimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Başbakanlık ile ilgili Ombudsman’a ulaşan başvurular da ön sıralarda yer aldı.

2017’de rekor başvuru…

Yüksek Yönetim Denetçisi’ne yapılan başvurular geçtiğimiz yıl rekora ulaştı.

Söz konusu dönemde çeşitli konularla ilgili kuruma 127 başvuru yapıldı.

Kuruma 2012’de yapılan başvuru sayısı 17 oldu, 2013’te 4, 2014’te 2, 2015’te ise 33 başvuru yapıldı.

2016’da ise 114 başvuru gerçekleşti.

En fazla başvuru Lefkoşa’dan…

1 yıl içerisinde yapılan başvuruların bölgesel dağılımında Lefkoşa ilk sırada yer aldı.

Lefkoşa’dan 63, Girne’den 24, Mağusa’dan 20, Güzelyurt’tan 9, İskele’den 7, Lefke’den 4, Karpaz’dan ise 1 başvuru daireye ulaştı.

İçişleri ilk sırada…

Temmuz-Aralık ayları dönemde en fazla şikayet İçişleri Bakanlığı ile ilgili yapıldı.

Şikayetlerin %30’u (20 başvuru) bakanlık ile ilgiliydi…

Yerel yönetimler ile ilgili %28 (19 başvuru), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili %11 (7 başvuru), Başbakanlık ile ilgili %6 (4 başvuru), Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ilgili %4 (3 başvuru), Maliye Bakanlığı ile ilgili %3 (2 başvuru), diğer konularla ilgili %2 (1 başvuru) oranında şikayet ulaştı.

81 başvuru sonuçlandı

Yüksek Yönetim Denetçisi’ne yapılan toplam 81 başvuru sonuçlandı.

Bu başvuruların 37’si ile ilgili soruşturma tamamlandı, konuyla ilgili rapor yayınlandı.

28 başvuru ile ilgili soruşturması başlatıldı, yazışmalar neticesinde başvuru sahibi neticesinde başvuru sahibi lehine düzeltilerek kapatıldı ya da geri çekildi.

Öte yandan 5 başvurunun dava nedeniyle bekletildiği ya da sonlandırıldığı, 10 başvuru Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama iletildi.

31 başvurunun Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde görüşüldüğü, 1 başvurunun ise PGM tarafından yapılan soruşturma nedeniyle bekletildiği rapora yansıdı.

‘Yerel yönetim’ şikayetlerinde ciddi artış…

Yerel yönetimlerle ilgili şikayetlerin 2017 yılının ikinci 6 ayında ciddi bir artış olduğu Ombudsman raporuna yansıdı.

Başvuru konuları raporda detaylandırıldı.

Buna göre; söz konusu dönemde Yüksek Yönetim Denetçisi’ne Vakıflar Örgütü, Din İşleri Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Çalışma Dairesi, İskan Dairesi, Nüfus Kayıt Dairesi, Muhaceret Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama / Planlama İnşaat Dairesi, Elektrik Kurumu

Eski Eserler Dairesi, Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği, Tapu Dairesi, Bütçe Dairesi

Merkez Bankası, Kooperatifler, Kaymakamlıklar ve belediyeler ile ilgili şikayetler ulaştı.

GİRNE BELEDİYESİ ‘EN FAZLA ŞİKAYET’ EDİLEN BELEDİYE… Öte yandan belediyelere göre en fazla şikayet dilekçesi Girne Belediyesi ile ilgili yapıldı. Raporda, belediyeler ve kaymakamlıklar arasında iletişim eksikliği ile yetki karmaşası yaşandığı, birbirlerinden habersiz yer alan uygulamalarda bireylerin mağdur edildiği vurgulandı.

En fazla başvuru Girne Belediyesi ile ilgili…

Belediyelere göre en fazla şikayet dilekçesi Girne Belediyesi ile ilgili yapıldı.

Belirtilen dönemde Girne Belediyesi ile ilgili Yüksek Yönetim Denetçisi’ne ulaşan şikayet başvurusu 8 olarak kayıtlara geçti.

Gönyeli Belediyesi ile ilgili 5, Lefkoşa Belediyesi ile ilgili de 2’şer şikayet başvurusu yapıldı.

Öte yandan Mağusa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Lapta Belediyesi, İskele Belediyesi ile ilgili de 1’er şikayet ulaştı.

“Belediyeler ve kaymakamlıklar arasında iletişim eksikliği, yetki karmaşası var”

Raporda, yapılan başvuruların konusu şikayetlerin esas itibarıyla belediyeleri ilgilendirmekle beraber ayni başvuru içerisinde ilgili ilçelerin kaymakamlıklarının da şikayet edildiği belirtildi.

Bu bağlamda belediyeler ve kaymakamlıklar arasında iletişim eksikliği, yetki karmaşası yaşandığı, birbirlerinden habersiz yer alan uygulamalarda bireylerin mağdur edildiği raporda yer aldı.

Öte yandan söz konusu durum nedeniyle yurttaşların idare tarafından farklı muamelelere tabi tutuldukları, uygulamalarda bir tutarsızlık meydana geldiği görüldüğü dile getirildi.

Temmuz-Aralık 2017 dönemi…

Raporda; Temmuz 2017-Aralık 2017 döneminde sonuçlanan başvuru sayıları da detaylı olarak paylaşıldı.

20 başvuru ile ilgili soruşturma tamamlanıp, rapor yayınlanırken, dava nedeniyle bekletilen veya sonlandırılan başvuru sayısının 1 olduğu belirtildi.

11 başvuru ile ilgili soruşturma başlatıldı, yazışmalar nedeniyle başvuru sahibi lehine kapatılan ya da geri çekildi.

Öte yandan 4 başvuru, Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama iletildi.

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde görüşülen rapor sayısının ise 6 olduğu açıklandı.