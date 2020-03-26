GİDEN yolcu sayısı 45 bin 982, GELEN 12 bin 658

Fehime ALASYA

10 Mart - 25 Mart tarihleri arasında Ercan Havaalanı’ndan 45 bin 982 kişinin ülkeden çıktığı görülürken, buna karşın 12 bin 658 kişinin geldiği kayıtlara geçti.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgide 10-25 Mart tarihi arasında Ercan Havaalanı’ndan GİDEN yolcu sayısı 45 bin 982 kişi, gelen yolcu sayısı 12 bin 658 kişi olarak açıklandı.

17 Mart gece yarısı yürürlüğe giren ‘yurt dışından gelen tüm yolculara karantina’ kararı ardından ise toplam 798 kişinin adaya girdiği ifade edildi.

Bakanlar Kurulu, vatandaş ya da yabancı herkesin ülkeye girişinin ardından 14 gün süreyle merkezi karantinaya alınması kararı almıştı.

Buna göre 798 yolcunun karantinada olduğu ön görülüyor.