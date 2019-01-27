GHE’nin ‘Yankı’ları: 0-2

Kıbrıs Kupası 1.turunda Yalova, Tahsin Mertekçi Stadı’nda Girne Halk Evi’ni konuk etti. Devre arası yaptığı transferlerle adından söz ettiren Girne Halk Evi rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Karşılaşmada Girne ekibine galibiyeti getiren golleri Yankı Aktül kaydetti. Girne Halk Evi aldığı galibiyetle adını 2.tura yazdırırken, Yalova’da kaleci Kıvanç ikinci yarının başında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

STAT: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Ferhat Tuna, Olgun Canik

YALOVA: Kıvanç, Mehmet, Çağan, Mahmut, Civan (Dk.78 Mehmet Kum), Selçuk, Metin (Dk.48 Muhsin), İsmail (Dk.83 Ertan), Hakan, Darbaz, Taylan

GİRNE HALK EVİ: Okyanus, Hasan, Yaşar (Dk.78 Talip), Mahmut, İlker, Oladele, James, Yankı, Kaan (Dk.73 Özgür), Selim (Dk.88 Lua Lua), Mustafa

GOLLER: Dk.48 (P), 90 Yankı Aktül (GHE)

KIRMIZI KART: Dk.47 Kıvanç (Yalova)