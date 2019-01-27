GHE’nin ‘Yankı’ları: 0-2
Devre arası transferde önemli isimleri kadrosuna katan Girne Halk Evi, Yalova’yı mağlup ederek üst tura adını yazdırdı
Kıbrıs Kupası 1.turunda Yalova, Tahsin Mertekçi Stadı’nda Girne Halk Evi’ni konuk etti. Devre arası yaptığı transferlerle adından söz ettiren Girne Halk Evi rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Karşılaşmada Girne ekibine galibiyeti getiren golleri Yankı Aktül kaydetti. Girne Halk Evi aldığı galibiyetle adını 2.tura yazdırırken, Yalova’da kaleci Kıvanç ikinci yarının başında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
STAT: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
HAKEMLER: Osman Özpaşa, Ferhat Tuna, Olgun Canik
YALOVA: Kıvanç, Mehmet, Çağan, Mahmut, Civan (Dk.78 Mehmet Kum), Selçuk, Metin (Dk.48 Muhsin), İsmail (Dk.83 Ertan), Hakan, Darbaz, Taylan
GİRNE HALK EVİ: Okyanus, Hasan, Yaşar (Dk.78 Talip), Mahmut, İlker, Oladele, James, Yankı, Kaan (Dk.73 Özgür), Selim (Dk.88 Lua Lua), Mustafa
GOLLER: Dk.48 (P), 90 Yankı Aktül (GHE)
KIRMIZI KART: Dk.47 Kıvanç (Yalova)