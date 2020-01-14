

Adanın kuzeyinde uzun yıllardır tartışılan ancak devreye giremeyen Genel Sağlık Sistemi (GHS) Kıbrıs Cumhuriyeti'nde dikkat çekici sonuçlar veriyor.



Kıbrıs’ın güneyinde 1 Mart 2019’dan Ekim 2019 sonuna kadar uyguladığı Genel Sağlık Sistemi (GHS) sonucunda, ilk tahminlerle karşılaştırıldığında gelir 20 milyon euro arttı; 1 Haziran’dan 2019’un sonuna kadar uygulanan sistemin harcamaları da 50 milyon euro azaldı.



Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Sağlık Sigortası Teşkilatı’nın (HIO) üst düzey yetkilisi Angelos Tropis, 1 Mart’tan Ekim 2019 sonuna kadar GHS’ye katkıların 330 milyon euroyu bulduğunu, özel doktorların ziyaretleri için ödeme yapıldığını ve 1 Haziran’dan bu yana reçeteli ilaçların satın alımının 10 milyon euro olduğunu söyledi.



Sağlık Sigortası Teşkilatı’nın katkılardan elde edilen gelirlerle ilgili tahminlerinden söz eden Tropis, Mercer danışmanlarının aktüryal sigorta istatistikleriyle ilgili öngörülen gelirle ilgili olumlu farklılıklar gördüklerini ve yaklaşık 310 milyon euro alınacağının tahmin edildiğini anlattı.