Gençler’e kupa morali: 2-1

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Ahmet Özkurtuluş, Kaan Koday

G.BİRLİĞİ: Mehmet Kabasakal, Baran Esenler, Kadir Erol, Hasan Sarıoğlu, Emir Dolu, Ahmet Kara (Dk.55 Tonbara Tiongoli), Berk Kaya, İbrahim Köse (Dk.65 Mehmet Koyuncu)(Dk.80 Mehmet Aylanç), Sertan Kurukafa, Nnaemeka Uzor, Hussain Saddam

LEFKE: Mehmet Özeralp, Çağrı Kıral (Dk.29 Yılmaz Şipal), Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Rahmi Çelik, Burak Koçar, Semih Ünaldı, Arif Solkanat (Dk.67 Mehmet Toros), Allen Assogba, Candy Augustine, Kaan Savaşkan (Dk.76 Zekai)

GOLLER: Dk.10 Sertan Kurukafa, Dk.75 (P) Emir Dolu (G.Birliği) – Dk.7 Burak Koçar (Lefke)

KIRMIZI KART: Dk.73 Baran Esenler (G.Birliği)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Lefke’yi konuk eden Gençler Birliği, rakibini 2-1’lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İkinci devrede revizyona gittikten sonra ligde istediği sonuçları alamayan G.Birliği, kupada elde ettiği bu galibiyetle moral bulmuş oldu. Maçın henüz başında Lefke Burak Koçar ile öne geçerken bu gole kısa bir süre sonra G.Birliği Sertan ile yanıt verdi. G.Birliği’nde Baran 73’üncü dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kalırken, kısa bir süre sonra ev sahibi ekibin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Emir Dolu takımını bir üst tura taşıyan skoru kaydetti.