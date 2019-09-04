“Gelişebilecek bir fikriniz varsa, adım atmaktan çekinmeyin”

Dila ŞİMŞEK

Genç girişimci Ayşem Zorlu, 13 senedir Birleşik Krallık’ta yaşıyor. 2016 ‘Loacal’ isimli site üzerinden, yerel turizm alanında girişime başlayan Zorlu, eğitimden, girişimcilikten bahsediyor, diğer genç girişimcilere tavsiyede bulunuyor…

Zorlu, ‘Loacal’in bir internet platformu olduğunu, yerel turizmle uğraşan insanlarla veya küçük işletmelerle, gezginleri bir araya getirdiğini kaydediyor. “Örneğin Kıbrıs’a gelecek turistlerle, yerel işletmelerle tanıştırıyorum ve turistlerin yerel insanlarla iletişime geçmesine, birlikte yemek yapmasına, el işi öğrenmesine önayak oluyorum. Tabii ki bu Kıbrıs’tan İngiltere’ye gitmek isteyen gezginler için de geçerli. Onların da İngiltere kültürünü öğrenmesine, birlikte turlara katılmasına katkıda bulunarak bu şekilde kazanç sağlıyorum. Bu inovatif girişimcilik olarak geçiyor… Yani kafe açmıyorum, ama internet üzerinden girişimde bulunuyorum. Sitemiz www.loacal.com’dur” diye açıklıyor.

İskoçya’da Matematik bölümü okuduktan sonra yüksek lisans yapan Zorlu, büyük şirketlerde analitik danışman olarak çalışmış…

2016’dan beri Loacal internet sitesinde girişimcilikle uğraşan Zorlu, bunun yanı sıra yarı zamanlı işler yaptığını da ekliyor.

“Kıbrıs’ta iki toplumlu projelerde bulunmak, bir arada çok daha mutlu yaşayabileceğimizi vurgulamak adına benim için çok önemli”

Zorlu, “Loacal, projelerin geliştirilmesi ve bir noktaya gelebilmesi için belli bir emek sarf edilmesi aslında… Şu anda Londra’da yaşıyorum ve sık sık Kıbrıs’a geliyorum” diyor.

Sıklıkla çok toplumlu projelerde yer alan Zorlu, “Ben tabiri caizse ‘dünya vatandaşı’ bir insanım… İnsanlarla tanışıp bir araya geldiğimde, aslında birbirimizden çok da farklı olmadığımızı gördüm ve buna inanıyorum. Yeni biriyle tanıştığımızda, aile eğitimimizden başka bir fark göremiyorum. Dolayısıyla çok kültürlü projelerde yer almaya çalışıyorum. Kıbrıs’ta iki toplumlu projelerde bulunmak, bir arada çok daha mutlu yaşayabileceğimizi vurgulamak adına benim için çok önemli. ‘Savaştan’ önce nasıl yaşadıysak, yine öyle yaşayabiliriz. Ben iki toplum arasındaki tek engelin politik olduğuna inanıyorum” şeklinde konuşuyor. Geçen senenin sonunda da barış için girişimcilik adı altında bir programda olduğunu ekliyor.

“Yurtdışında okumak hayalimdi çünkü ülkedeki eğitimin güvenirliği konusunda kaygılarım vardı…”

Ülkedeki eğitim sistemini değerlendiren Zorlu, 13 sene önce yurtdışında eğitim almak isteme sebebi olarak ‘kaygılarını’ gösteriyor. “Yurtdışında okumak hayalimdi çünkü ülkedeki eğitimin güvenirliği konusunda kaygılarım vardı… Türkiye de bu olanaklar içindeydi ancak İskoçya’dan kabul gördüm ve burs imkanı da elde ettim, orada okumanın benim için daha geniş olanaklar yaratacağına inandım” diye konuşuyor.

“İngiltere’deki yaşam standartlarına sahip olamayacağım için orada bir hayat kurmak durumunda kaldım”

Geri dönmemesinin asıl sebebi olarak Kıbrıs’ın mevcut durumunu gösteren Zorlu, “Burada İngiltere’deki yaşam standartlarına sahip olamayacağım için orada bir hayat kurmak durumunda kaldım. Kıbrıs’ın durumunun da politikacıların yarattığı gerginlikten olduğuna inanıyorum. İnsanlar kabuğunun dışına çıkmaktan çekiniyor…” diyor.

Zorlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Genç girişimcilere bir hibe verilirken ve destek çıkılmaya çalışırken kurallar yerine daha ileriye adım atabilmesi için onu geliştirecek adımlar atılmalı. Bir girişimci olarak ülkede yaşadığım en büyük sorun buydu. Diğer genç girişimcilere tavsiyem, bir şekilde kendi imkanlarınızı yaratın, tabii ki destek almak çok önemli ancak başkasına bağlı olmadan çok küçük miktarlarla gelişebilirsiniz… En azından denemiş olursunuz ve zaten gelişebilecek bir projeyse daha büyük yerlerden de destek görür”