Gave’de Bazaar keyfi

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın yedincisi 8 Ağustos 2020 - Cumartesi günü akşamı Alsancak’ta, Gave Coffee’de düzenlendi.

Etkinlik yoğun katılımın olduğu gözlemlenen etkinlik adeta festival havasında geçti.

Her etkinlikte ayrı bir dress code konsepti ile öne çıkan Bazaar’da bu kez çizgili kıyafetler ön plana çıktı. Pek çok katılımcı giydiği çizgili kıyafetlerle göz kamaştırdı.

Gecede üreticilerin çeşitli tasarım ve vintage ürünleri katılımcılar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yerel tatlarla ön plana çıkan Gave’nin yiyecek ve içecekleriyle de katılımcılar güzel zaman geçirdi.

Etkinlikte sahne alan Ezgi Akgürgen ve Emre Yazgın ise, şarkılarıyla geceye renk kattı.

Yoğun katılımın olduğu gözlemlenen etkinlik adeta festival havasında geçti.

Her etkinlikte ayrı bir dress code konsepti ile öne çıkan Bazaar’da bu kez çizgili kıyafetler ön plana çıktı. Pek çok katılımcı giydiği çizgili kıyafetlerle göz kamaştırdı.

Etkinlikte sahne alan Ezgi Akgürgen ve Emre Yazgın ise, şarkılarıyla geceye renk kattı.

Gecede üreticilerin çeşitli tasarım ve vintage ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Fotoğraflar: Ufuk Akengin