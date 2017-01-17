Gardiyanoğlu: 'Sağlık  yasal zeminden yoksun'

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, KKTC’de hasta ve hekim haklarına gereken önemin verilmediğini kaydederek, “Her şey ahbap çavuş ilişkisiyle idare ediliyor, mevcut kanunlar siyasi iradeler tarafından ısrarla uygulanmıyor, yok sayılıyor” dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Son günlerde yaşanan hasta kayıpları, beraberinde özellikle sosyal medyada olmak üzere tüm kamuoyunda ülkemizdeki hekimlere güven konusunun da tartışıldığı bir ortamı doğurmuştur. Bunun neticesinde, halkımız, sağlık hizmeti almak üzere öncelikli olarak Güney Kıbrısı ya da Türkiye'yi tercih etmek durumunda kalacaklarını dile getirmektedir.

Gerek kamu, gerek özel ve gerekse üniversite hastanelerinde, bilimsel gelişmeleri takip eden meslektaşlarımız hastalarına en iyi sağlık hizmetini sunmak üzere çaba göstermektedir. Ülkemizde son yıllarda yapılan tıbbi teknolojik yatırımlar da, dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltmış, ülkemizde sağlık turizminin konuşulduğu bir ortamı doğurmuştur.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulu olarak, halkımız nezdinde yaşanmakta olan sağlıkla ilgili güvensizliğin temelinde, gerek hastalar ve gerekse hekimler olarak, yasal sorumluluk ve güvence altında olamamanın yattığına inanmaktayız. Buna neden olarak da, her şeyin ahbap çavuş ilişkisi ile idare edilmesi, mevcut kanunların siyasi iradeler tarafından ısrarla uygulanmaması, yok sayılması, hasta ve hekim haklarına gereken önemin verilmemesidir. Dünyanın her yerinde görülebilecek tıbbi komplikasyonların, ülkemizde de yaşanmasının ardından, çok gereksiz tartışmalar yapılmasının tek nedeni de sağlık hizmetlerinde çoğu uygulamanın yasal zeminden yoksun olarak yapılmasıdır. Bu bağlamda, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm kurumların, ülkemizdeki sağlık uygulamalarının ve denetimlerinin, yasalar çerçevesinde uygulanabilir hale getirilmesinin, hasta ve hekim güvenliği açısından hayati önemi olduğu kanaatindeyiz.

Bu bağlamda artık siyasi iradeyi keyfi uygulamalardan kaçınarak var olan yasaları uygulamaya acilen davet ediyoruz.