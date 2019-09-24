Fiyatlar uçtu

Thomas Cook’un tasfiye edilmesinin ardından Ekim ayı için uçak bilet fiyatlarının %60 ile %70 arasında artış gösterdiği bildirildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs’a seyahat edecek çok sayıda yolcu ani fiyat artışı ile ilgili Kıbrıs Tüketiciler Derneklerine şikâyette bulundu.

Kıbrıs Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios ise kısa süreli artışın beklendiği açıkladı.

Öte yandan tasfiye kararının ardından, Jet2.com isimli seyahat sitesinde İngiltere – Kıbrıs arasında uçak bilet fiyatlarının 3 saat içerisinde 800 sterlin arttığı gözlemlendi.

Artış ile ilgili konuşan Jet2.com sözcüsü, “fiyatlandırma politikamız seyahat sektörü içerisinde yaygındır, talep arttıkça fiyatlarımız da artar, müşterileri bu dönemde mağdur etmemek için ek uçuş ve koltuk arayışındayız ” dedi.

Fiyat artışlarının Kıbrıs’a özgü olmadığı haber verilirken, pek çok destinasyona uçak biletlerinde %60 civarında fiyat artışı olduğu bildirildi.

Haberde çeşitli sitelerden fiyat kıyaslaması yapılırken, önümüzdeki hafta için Larnaka – Londra arasındaki fiyatların 340 Euro ve üzeri olduğu aktarıldı.