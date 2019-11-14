Eylem: "Eksiklikler giderilmezse eylem hakkımızı kullanacağız"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ( KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem okullardaki öğretmen eksikliğini eleştirdi.

Eylem, öğretmen eksikliklerinin tamamlanmaması durumunda her türlü eylem hakkımızı kullanacaklarını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasının üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine rağmen hala daha okullarda altyapı ve okul eksikliği yanında öğretmen, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, hademe, sekreter eksikliklerinin devam ettiğini kaydetti.

Bakanlığın “partizanca, ihtiyaç olmadığı halde bazı okullara geçici öğretmen görevlendirdiğini” iddia eden Eylem, ihtiyaç olan okullara eğitimin hiçbir noktasına uymayan çözümlerin üretilmeye çalışıldığını savundu.

Eylem, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda (Gönendere) resim ve bilgisayar öğretmeninin pazartesi günü 1. Dönem ara sınavlarının başlayacak olmasına rağmen hala eksik olduğunu vurguladı.

Eylem şu ifadeleri kullandı:

“Dersler boş geçmekte, öğrencilerin eğitim hakkı gasp edilmektedir. Boş geçen bilgisayar dersleri yerine ise bakanlık sadece 6 saat için 1 gün, baskıyla bir bilgisayar öğretmeni okula göndermeyi ve tümünün bir günde verilmesini öngörmüştür.

Bakanlık, yeterli bilgisayar dahi olmayan bu okulumuzda önce sınıfları birleştirme, dersleri azaltma sonra da tüm derslerin tek bir günde verilmesi talimatı vermiştir. Bakanlık, bunun hangi pedagojik yaklaşıma uygun olduğunu bizlere açıklasın !”