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Evinde çalıntı telefon çıktı

Evinde çalıntı telefon çıktı

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde Süheyla Argüden’i kaçırma ve soygun olayıyla bağlantısı olduğu şüphesiyle tutuklanan D.Ö. bu sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde Süheyla Argüden’i kaçırma ve soygun olayıyla bağlantısı olduğu şüphesiyle tutuklanan D.Ö. bu sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın, olguları aktardı. Polis, 02.12.2019 tarihinde Adli Şube’ye gelen bilgide saat 20.00’de Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, müştekiye ait 9 milimetre çapındaki tabancayı kafasına dayayıp, “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı.
Polis, Argüden’in çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti.
Zanlı D.Ö.’nün aracının kaçış güzergâhında şüpheli görüldüğünü söyleyen polis, aracında 13.10.2019 tarihinde evine maskeli kişilerce girilen Nijerya uyruklu müştekiye ait I-Phone marka cep telefonu bulunduğunu belirtti. 
Polis, Demirhan’da gerçekleşen maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili zanlının bağı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.
Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sırdaş Kaptanoğlu, tutukluluk talebine itiraz etti ve olay gecesi zanlının eşiyle birlikte olduğunu savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün süre ile tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek bu yönde emir verdi.

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