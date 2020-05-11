europeathome fotoğraf yarışması başladı

Europe Direct Lefkoşa Sosyal Medya Fotoğraf Yarışması #europeathome başvuru Kabul etmeye başladı. Yarışma için 30 Mayıs’a kadar eser kabul edilecek.

#europeathome fotoğraf yarışmasına, Covid-19 salgını sırasında Avrupa’daki günlük yaşam fotoğrafları ile başvuru yapılabilecek.

Yarışma ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Avrupa'daki günlük yaşamlarınızdan fotoğraflar paylaşarak katılabilirsiniz. Bizi Instagram ve Facebook'ta #europeathome hashtag'i ile etiketleyebilir ve ardından başvuru formunu kullanarak fotoğraflarınızı europedirectnicosia@home4cooperation.info adresine gönderebilirsiniz.

Fotoğrafçılık konusunda tutkulu musunuz?

Günlük yaşamınızı resimlerle anlatmak ister misiniz?

Cevabınız evet ise, herkese açık olan Europe Direct Lefkoşa AB Günü’nü kutlama aktiviteleri çerçevesinde 9 Mayıs 2020 tarihinde başlayan fotoğraf yarışmasına katılın!



En iyi 15 fotoğraf Europe Direct Lefkoşa ofislerindeki bir sergide sergilenecek ve 1. ödül için 300 €, 2. ödül için 200 € ve 3. ödül için 100 € verilecektir.



Yarışma sonucu 15 Haziran 2020’de açıklanacak

#europeathome yarışmasının amacı:

• AB Günü'nü teşvik etmek ve Covid-19 salgını sırasında yaratıcı yollarla sosyal katılımı artırmak

• kıtayı oluşturan farklı ülkelerde yaşayan insanlar arasında Avrupa çapında bir dayanışma duygusu yaratmak

• Covid-19 salgını sırasında Avrupa'daki günlük yaşam hakkında bir düşünce alanı yaratma

Şartlar ve koşullar

Fotoğrafınızı göndermeden önce şartlar ve koşullarımızı okuduğunuzdan emin olun!

• Fotoğrafı çekilen insanlardan izin isteyin



• İkamet ettiğiniz ülkeyi ve fotoğrafın nerede çekildiğini belirtin



• Sunulan çalışma bir dizi ilgili kritere göre değerlendirilecektir. Yarışmanın temasını güçlü bir şekilde yansıttığını düşündüğümüz görüntülere öncelik verilecektir.

• Çalışma hakkında yeterli içeriğe sahip olmak için gönderilen her görüntü için en az 100 kelimeye ihtiyacımız vardır.

• Katılımcılar öğrenci / amatör / profesyonel olabilirler.

• Europe Direct Nicosia tüm fotoğrafları elektronik olarak arşivleyecektir. Web sitemiz aynı zamanda bir sanal galeri sitesi olarak işlev görecek ve sergiye dahil edilecek tüm fotoğraflar serginin ilgili sayfasında yayınlanacaktır.

• Fotoğrafınızı oluştururken ilgili yasalara uyunuz.

• Çalışmanız size ait olmalıdır.

• Fotoğrafladığınız kişilerden onay formu göndermeniz gerekecektir.

• Yüksek çözünürlükte fotoğraflar olmalarına özen gösterin.

• Kendinizi veya başkalarını tehlikeye atmayın

• Fotoğraflar kapsamlı ve aşırı düzenleme içermemelidir

• Kişi / kuruluş başına en fazla üç fotoğraf gönderebilirsiniz.

• Başvurunuzu göndererek Europe Direct Lefkoşa'ya fotoğraflarınızı çoğaltma ve paylaşma yetkisi veriyorsunuz.

Başvuru formunu aşağıdaki linkte indirebilirsiniz.

https://docs.google.com/document/d/1SOnmdU7jTWZK1zqemzy785CIAZwwVLV1kHfcrnBkNig/edit?usp=sharing

Daha fazla bilgi için Nihal Soğancı ile iletişime geçebilirsiniz, e-posta: europedirectnicosia@home4cooperation.info