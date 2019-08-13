Eşref Ölmez’den zamansız veda…

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde çaycılık yapan 25 yaşındaki Eşref Ölmez, hayatını kaybetti. Hem çevresinde hem de iş ortamında çok sevilen Eşref Ölmez’in zamansız vedası aile yakınları ve çok sayıda sevenini yasa boğuldu. Ölmez’in kalbindeki rahatsızlık nedeniyle birkaç gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tutulduğu sırada öldüğü belirtildi.

Eşref Ölmez’in cenazesinin yarın (Salı günü) defnedileceği öğrenildi.