ESK’da hedef: Hem akademik, hem sosyal gelişim!

Dila ŞİMŞEK

English School of Kyrenia (ESK), 11 yıldır yüzlerce çocuğa eğitim yuvası olmaya devam ediyor. Öğrencilerine çok geniş bir yelpazede eğitim imkanı tanıyan ESK’da, 600’ü okul öncesi ve ilkokullu olmak üzere 950 öğrenci bulunuyor. Yıllar önce ilk kez kurulduğunda 63 öğrenci ile eğitime başlayan ESK, şimdi bu sayının çok daha üzerinde çocuğa ulaşıyor. Okulda, 2’den 18 yaşına kadar tüm çocuklara eğitim veriliyor.

Yüzmeden spora, danstan dramaya, İngilizcenin yanı sıra birçok farklı dille ders veren ESK’da, ‘nursery’ adı altında okul öncesi eğitimi de bulunuyor. Otuzdan fazla ırktan öğrencinin ve eğitimcilerin olduğu ESK’da, her anlamda çeşitlilik ön planda tutuluyor.

ESK İlkokul Baş Öğretmeni Aedon Roberts, 20 yıllık öğretmenlik hayatında en büyük prensibinin, her ortamda nazik ve pozitif bir iletişim kurulması olduğunu ifade ediyor.

Sınıf Öğretmeni Melissa Saliah ise bir okuldaki en önemli unsurun, çocukların kendisini rahat, güvende ve özgür hissetmesi olduğunu vurguluyor. “Çocuklar böyle hissettiğinde, akademik, sosyal ve duygusal potansiyellerini geliştirecektir” diye ekliyor.

ESK İlkokul Baş Öğretmeni Aedon Roberts:

“En büyük prensibim herkesin birbirine karşı nazik olmasıdır”

“Sınıf öğretmeni olarak her dersi veriyorum ve özel alanım matematik olsa da her dersten büyük keyif alıyorum. Yirmi senedir öğretmenlik yapıyorum ve altı yıldır ESK’dayım. Daha 12 yaşındayken, okulumuz bize küçük görevler vermişti ve iki haftalığına başka bir okula gidip onlara yardımcı olmuştuk. Sonrasında ise öğretmenim Mr. Brian görevimden memnun kalınca bana ‘Aedon mutlaka öğretmen olmalısın’ demişti ve bu beni çok etkiledi. Yani o zamandan beri büyüyünce ne olacağımı biliyordum. Öğretmenlikteki en büyük prensibim ise herkesin birbirine karşı nazik olmasıdır. Sınıfta, okulda, koridorda, derste durum ne olursa olsun, bir anlaşmazlıkta dahil, herkesin birbirine karşı nazik olması gerektiğini düşünüyorum. Okulumuzda da öğrencilerimize bu düşünceyi vurguladığımıza inanıyorum. Herkes birbirine karşı nazik olduğunda, inanılmaz pozitif bir ortam oluşuyor. Daha önce Londra’da birçok okulda ve Afrika’da eğitim verdim ve bu imkana sahip olduğum için çok şanslıyım. Birçok tecrübeye sahip oldum. Çocukların okula geldiğinde hem gelecekteki kariyerleri hem de insan iletişimleri konusunda farkındalık kazanıyorlar. Çocukların öğrenirken eğlenmesini sağlayarak ilgilerinin artmasını amaçlıyoruz bu sebeple derslerin eğlenceli geçmesine önem veriyorum ve çocuklara sıklıkla küçük sihirbazlık gösterileri yapıyorum. Çocukların başarıya ulaştığını görmek beni çok onurlandırıyor ve her başarıyı kutlayarak bu güzel anları birlikte paylaşıyoruz. İlkokul eğitimi verdiğiniz bir çocuğun büyüyüp başarılara imza attığında ve onları mutlu, çevresine ve insanlara saygılı bireyler olarak gördüğünüzde daha da mutlu oluyorsunuz ve ben de en çok buna önem veriyorum.”

Sınıf Öğretmeni Melissa Saliah:

“En önemli unsur, çocukların kendisini rahat, güvende ve özgür hissetmesidir”

“Beş sene önce İngiltere’den Kıbrıs’a taşındım ve o zamandan beri ESK’da eğitim veriyorum. Sınıf öğretmeniyim. Çocuklara erken yaşta doğru bir sistemle öğretmek çok önemlidir. İngiltere’nin belirlediği eğitim kriterlerini baz alarak ders veriyoruz. Bence her sınıfta, en önemli olan şey karşılıklı pozitif bir iletişimdir. Çocukların özgüvenli ve kendisine inanan bireyler olarak yetişmesi çok önemli… Bu şekilde çocuklar çok akademik ve başarılarını çok daha iyi bir seviyeye taşıyabilirler. Bunun yanı sıra, çocuklara ders verirken, İngilizcenin onların ikinci dili olduğunu ve hâlâ öğrenme aşamasında olduklarını kendime sıklıkla hatırlatıyorum. Birinci sınıf itibari ile çocuklarımızın neredeyse hepsi, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilir duruma geliyor. İngilizcenin yanı sıra Türkçe, İspanyolca, Kazakça, Rusça ve daha birçok dilimiz var. Otuzdan fazla farklı ülkeden öğrencilerimiz var bu sebeple iletişime ve çeşitliliğe çok önem veriyoruz. Bence bir öğretmenin, öğrencinin öğrenme şeklini, neyi sevip sevmediğini anlaması da öğretmek için çok önemlidir. Öğretmen olarak da aslında hep öğrenmeye devam ediyoruz. Bu yüzden çaresiz kaldığımız bir anda meslektaşlarımıza danışmanın, durumu anlamaya çalışmanın çok faydası olacaktır. Çocukların ilgisi dağıldığında, ya şaka ile ya da ilgilenecekleri bir şeyle tekrar onları kazanmaya çalışırım. Bu yüzden sağlıklı ve pozitif iletişime çok önem veriyorum. Bence bir okuldaki en önemli unsur, çocukların kendisini rahat, güvende ve özgür hissetmesidir. Çocuklar böyle hissettiğinde, akademik, sosyal ve duygusal potansiyellerini geliştirecektir”

Öğrenciler ne dedi?

Tuğra Güden: “Büyüyünce arkeolog olmak istiyorum”

“10 yaşındayım. 6 yıldır bu okuldayım ve eğitimime burada devam edeceğim. Büyüyünce arkeolog olmak istiyorum. Afrika’ya gittiğimde, bu mesleğe olan ilgim artmıştı. İngiltere’de de müzeye gittiğimde bunu yapmaya karar verdim.”

Naomi Olugbade: “Okulda, resme olan yeteneğimi keşfettim”

“Ben 10 yaşındayım. İki senedir bu okula gidiyorum. Kıbrıs’a ilk geldiğimde evde eğitim görüyordum. Sonrasında ise ailem beni buraya yazdırdı. Büyüdüğümde, sanatçı olmak istiyorum. Sanat derslerinde resim çizerken etrafımdaki kişilerin de iltifatıyla yeteneğimi fark ettim. Bu yüzden ressam olmak istiyorum. İnsanları mutlu etmeyi çok seviyorum.”

Emir Ercin: “Piyano çalmayı ve yüzmeyi çok seviyorum”

“Ben dokuz yaşındayım. Matematik derslerini çok seviyorum. İleride bilim insanı olmaya karar verdim. Fen’e karşı ilgim olduğunu fark ettim. Piyano çalmayı ve yüzmeyi çok seviyorum.”

Laralily Temizyürek: “Evcil hayvanlarımla oyun oynamayı seviyorum”

“Ben dört senedir bu okuldayım. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Evcil hayvanlarım var ve onlarla ilgileniyorum. Aynı zamanda piyano çalıyorum.”

Azra Kaan: “Jimnastik ile uğraşıyorum ve büyüdüğümde de buna devam etmek istiyorum”

“Ben yedi yaşındayım ve üç senedir bu okuldayım. En çok İngilizce derslerini seviyorum. Jimnastik ile uğraşıyorum ve büyüdüğümde de buna devam etmek istiyorum. Okulda arkadaşlarımla olmaktan çok memnunum.”