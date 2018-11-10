Esentepe’ye para cezası. Oyunculara 12’şer maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. Esentepe Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe - Mağusa Türk Gücü K-Pet Süper Lig müsabakasında yaşanan olaylar neticesinde Esentepe’ye taraftarlarının ve futbolcularının neden olduğu saha olaylarından dolayı bin TL para cezası verildi. Ayrıca Esentepe futbolcuları Fatih Karal ve Batuhan Güneş’e yaşanan saha olaylarının başlamasına sebebiyet verdikleri de dikkate alınarak 12’şer resmi müsabakadan men cezası verilmesine verildi.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında oynanan Türk Ocağı - Binatlı U17 Ligi A Grubu müsabakasında rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunduğu ve kendi takım arkadaşını da darp ettiği gerekçesiyle oyundan ihraç edildiği raporlardan tespit edilen Binatlı futbolcusu Elmaz Ellidört’e 6 maç ceza verildi.

Kırmızı kart cezaları

3 maç: Diyar Avağ (Gönyeli), Mustafa Baydoğan (G.Birliği), Semih Çağlar (Doğancı), Tolga Depreli (Cihangir), Görkem Taş (Dörtyol)

2 maç: Yılmaz Şipal (Lefke), Ahmet Aydoğdu (K.Kaymaklı), Mehmet Baran Hangün (G.Birliği), Muhammet Savaşçı (Hamitköy), Nazmi Savaş (Y.Boğaziçi), Hasan Çağakan Çaka (Çanakkale), Abdullah Çomunoğlu (M.A.Yeşilova), Ahmet Sami Karakaş (Yılmazköy)

Dört sarı kart cezalıları

Ahmet Uluhan, Abdullah Umut (Binatlı), Tayfun Doğan (G.Gücü), Umut Göktaş, İrfan Boşnak (Akova), Ersen Esmeraslan (Doğancı), Ünal Kaya (Yenicami), Okan Kibar (Düzkaya), Gökhan Titiz (Yalova), Üner Hummaloplu (Mesarya), Ömer Kotbaş (Çanakkale), Muzaffer Yazıcı (Maraş), Enver Eren Çağlayan (Karşıyaka), Murat Delibaş (G.Birliği), Arda bayram (Dörtyol), Charles Teiko Folley (Gönyeli)

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları

1 maç: Teysir Tarazi (Hamitköy), Serdar Özsönmezer (Karşıyaka), Rıza Erseven (Ozanköy), Cemal Paşa (Çetinkaya)