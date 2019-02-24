Esentepe’de Kartal uçuşu: 0-1

K-Pet Süper Lig’de lider Yenicami, ligin son sırasında yer alan Esentepe deplasmanına konuk oldu. Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yenicami rakibi karşısında zorlansa da 1-0’lık galibiyet elde etti ve liderliğini sürdürerek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Yenicami’de galibiyeti getiren gol John Ebuka’nın ayağından geldi. Siyah beyazlı ekip aldığı galibiyetle 45 puana yükselirken, Esentepe 10 puanda kaldı ve ligin dibinde kalmayı sürdürdü. Yenicami’de oyunun son bölümünde Hascan Kırmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

STAT: Esentepe Erdal Barut Stadı

HAKEMLER: K. Eran*, S.Atikoğlu***, İ.Ercan*

ESENTEPE

Onur Özbingül***

Tidiane Sane*

(Dk.23 Mahmut)*

Efosa Ona**

Junior Anthony**

Şahin Şeker**

Mustafa Kılıç**

Yakup Şen**

Vurkan Görneçli**

(Dk.66 Hüseyin)

Kağan Görneçli**

(Dk.78 Mustafa)

Uğucan Başayak***

Ahmet Çağer**

TD: Hüseyin Çağer

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Salih Güvensoy*

Emin Atabek*

Yasin Açıkel*

Hüseyin Sadıklar**

Aminu Mohammed***

Hascan Kırmaz***

Tansel Ekingen*

(Dk.66 Farouk)

Ünal Kaya**

Kenneth Ngwoke*

(Dk.90 Mehmet Altın)

John Ebuka**

TD: Sedat Devecioğlu

GOL: Dk.20 John Ebuka (Yenicami)

KIRMIZI KART: Dk.90 Hascan Kırmaz (Yenicami)