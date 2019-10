Eril Cambaz ve Emre Yazgın’dan ‘DUVARLAR’

Ersin Kaşif

Kıbrıslı sanatçı Eril Cambaz, O Ses Türkiye sahnesinden kazandığı yoğun tecrübenin de ardından Kıbrıs’ta güzel ve yoğun temposunu sürdürüyor. Emre Yazgın ile birlikte çok duygusal bir çalışmaya birlikte imza attılar. YouTube’dan Duvarlar’ı hemen dinlemenizi öneriyorum.

Yıllardır müzikle iç içe bir yaşam sürdüren Kıbrıslı başarılı sanatçı Eril Cambaz, O Ses Türkiye isimli yarışmada üstün performans göstererek jürinin ve Türkiye müzikseverlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 29 yaşındaki Eril Cambaz Mağusa doğumlu. 12 yıldır profesyonel olarak müzikle uğraşıyor. Müzikle iç içe olan yaşamının ortaokulda Anadolu Güzel Sanatlar Ortaokulu’nda başladığını ve yerleşim sorunu nedeniyle okulunu değişmek zorunda kaldığını da belirtiyor. Eril Cambaz Doğu Akdeniz Üniversitesi müzik bölümünde şan eğitimi de almış. Müzikle ilgili yaptığı ilk profesyonel çalışmalar 2004 yılında üniversite başlarında olmuş. 2004 yılında sahne çalışmalarına başlamış olan Eril Cambaz bir röportajında şöyle diyor; “Öncelikle müzik dinlerken belli bir tarza takılıp kalmıyorum. Her tarzı dinliyorum ve her şarkıda kendime hitap eden bir şeyler buluyorum. Daha sonra bunları kendi içinde harmanlayıp şarkılarıma uyarlıyorum. Önemli olan insanın kendini olduğu gibi ifade etmesidir. Her müzisyen ilk başta başka bir sanatçı gibi söylemeye başlar. Biri gibi söylemeye başlarken daha sonra bir yerde mutlaka kendini keşfeder. Bunun eğitimle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen insanın kendi kişisel gelişimi ile ilgili olan bir şey.

Bir müzik dehası Emre Yazgın

Kuzey Kıbrıs Müzik sektöründe en önde gelen kayıt stüdyo’su olan Re-Chord Stüdyo’da ismini altın harflerle yazdıran Emre Yazgın tam bir müzik dehası. Küçük yaşlardan itibaren müzik aletleriyle çok yakın olan birisi. Küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başlamış. Kariyerinin son katlarında ise İngiltere’de gitar ve ses mühendisliği eğitimi almış.

Emre de bir röportajında şöyle bir yorum yapıyor: Karamsar olmayı gerektirecek durumlar da var. Umutlu olduğum durumlar da var tabii. İmkânlar artıyor. Son 10 yıldır Kıbrıs’ta müziğin geldiği yer ortada. Albümler en üst düzeyde yapılabiliyor. Bu bile büyük bir gelişme. İsteyen istediği yerde konser verebiliyor. Sistemler kurulabiliyor. Yaptıkları müzikleri internet aracılığı ile dünyaya duyurabilir. Karamsarlık yerine insanlar üretmeye ve daha nasıl iyi müzik yapabilirime odaklansa daha hızlı yol katedilecektir bana göre…”