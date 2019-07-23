"Dörtlü Koalisyon"un Başbakanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki imzalanan protokolün "kendi dönemlerine göre önemli ölçüde farklılaştığını" açıkladı.



Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonu tarafından imzalanan protokol ve eğitimdeki "Mutabakat Zaptı"na yönelik ilk açıklamasını yapan Erhürman, "önemli ölçüde farklılaşan ve doğru bulmadığımız bazı noktalar, Mutabakat Zabtı'nda ise hukuksal ve yönetsel bazı sorunlar var" dedi.



Erhürman, yetkili kurullarda gerekli değerlendirmeyi yaparak, iki gün içinde parti görüşlerini açıklayacaklarını da belirtti.



Tufan Erhürman'ın açıklaması şöyle:



"İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın (Protokol) ve “Mutabakat Zabtı”nın tam ve resmi metinlerine bugün ulaşabildik. İlk bakışta, Anlaşma metninde hükümetimiz döneminde yapılan çalışmayla önemli ölçüde farklılaşan ve doğru bulmadığımız bazı noktalar, “Mutabakat Zabtı”nda ise hukuksal ve yönetsel bazı sorunlar bulunduğu görülüyor. Yetkili kurullarımızın konuyla ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından, iki gün içerisinde Partimizin görüşlerini açıklayacağız."



