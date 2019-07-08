Erhürman ile Bektaş'ın acı günü
Eski Başbakan, CTP Genel BaşkanıTufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş'ın anneannesi hayatını kaybetti.
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Çevre Mühendisleri Odası eski başkanı Nilden Bektaş'ın anneannesi Fezile Hasan yaşamını kaybetti.
Fezile Hasan’ın cenazesi yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Nilden Bektaş'ın eşi, eski Başbakan, CTP Genel BaşkanıTufan Erhürman, Fezile Hasan’ın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan paylaşı: “ Canımız ninemizi bugün kaybettik. Cenazesi yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Onu çok özleyeceğiz…”
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