Ercan'da tutuklama!

Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ne giriş yapmakta olan iki kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu ve 2 kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam KKTC’ye giriş yapmakta olan U.G. (E-34) ve C.G.’nin (E-34) üzerine Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, toplamda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bu arada, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye, kullanımındaki araçla giriş yapmakta olan C.K. (E-27) de uyuşturucudan tutuklandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, C.K.’nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Daha sonra, ikametgâhında yapılan aramada da 4 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

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Girne - Güzelyurt yolunda kaza!

Girne-Güzelyurt anayolunun 7-8’inci kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, dün sabah 05.00 sıralarında Cemil Güleryüz’ün (E-27) yönetimindeki FT 868 plakalı salon aracın Girne istikametine seyrettiği bir sırada, sağa virajlı yere geldiğinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solundan çıkarak yarım inşaat halindeki binanın demir korkuluklarına çarptıktan sonra takla atıp 10 metre derinliğindeki dere yatağını düşmesiyle meydana geldi.

Kaza sonucu araç sürücüsü ciddi şekilde, araçta yolcu olarak bulunan Burhan Erişen (E-21) ise hafif şekilde yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.