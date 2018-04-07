Engelsizlerden maratona destek

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncularından Turkcell Girne Maratonu’na tam destek geldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sponsorluğunda, Girne Belediyesi ve EGAD Danışmanlık tarafından, yarın gerçekleştirilecek “Turkcell Girne Maratonu” için Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncuları ve yöneticiler kayıtlarını yaptırıp numaralarını aldı.

Geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Turkcell Girne Maratonu” için sırt numaralarını alan engelsiz yürekler, spora gönül verenlerle ailelerini ve halkı sporun heyecanı ile toplumsal sosyal sorumluluk bilincinin ayni amaçta buluşacağı anlamlı etkinliğe katılarak destek vermeye davet etti.